Antes de suicidarse, la expareja de Oriana escribió a su cuñado, que encontró los cuerpos

El asesino de Torrijos, en Toledo, mató a su mujer con sus dos hijas en casa: la Policía forzó la puerta y rescató a las pequeñas

El presunto asesino de Oriana, una de las tres víctimas mortales de la violencia machista en España en las últimas 72 horas, avisó a la familia de ella. “Tu hermana y yo estamos muertos”, le escribió, justo antes de suicidarse, a su cuñado para que fuera al buscar al hijo de ambos a la guardería.

Oriana y el padre de su hijo de tres años estaban separados pero seguían conviviendo. Él presuntamente la mató a puñaladas este miércoles en el piso que seguían compartiendo en Alicante.

Después se suicidó en el balcón de la vivienda. Antes, envió un mensaje al hermano de la mujer. “Tu hermana y yo estamos muertos”, le dijo.

Temiendose lo peor, el hermano de la víctima acudió al domicilio familiar, donde descubrió los cadáveres.

La autopsia revela varias puñaladas en el pecho

La autopsia ha confirmado que Oriana recibió siete puñaladas, la mayoría en el pecho, según informa el diario Información. La investigación apunta a que el asesino le asestó una primera cuchillada y después siguió apuñalándola cuando ya estaba tendida en el suelo.

El hijo de la pareja de tres años estaba en la guardería cuando ocurrió el crimen. El presunto asesino avisó a su cuñado para que se hiciera cargo del menor.

La pareja, de origen argentino, se había separado. No había denuncias previas, ni registro de ella en el sistema VioGen.

El Ayuntamiento de Alicante ha decretado este jueves un día de luto oficial, en el que las banderas ondean a media asta. El alcalde, Luis Barcala, ha condenado con "total rotundidad" este "execrable" asesinato: "La violencia contra las mujeres, intolerable e inadmisible, vuelve a golpear con toda la crudeza, y esta vez lo ha hecho muy cerca, en Carolinas Altas".

"Una vez más, es necesario hacer una llamada a la ciudadanía y al conjunto de las instituciones para cerrar filas todos juntos y rechazar y actuar con la máxima firmeza y contundencia esta lacra para poner coto a la violencia machista", ha añadido.

El primer edil ha recalcado, a través de un comunicado, que "es necesario reiterar la repulsa individual y colectiva contra la violencia de género, así como la voluntad inquebrantable de erradicar esta lacra de una sociedad que no debe permitir que se produzcan crímenes tan horribles como el ocurrido en Carolinas Altas" ni los otros registrados anteriormente.

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, también ha lamentado "profundamente" este asesinato machista que "conmueve" e "indigna" y ha trasladado el "pésame" y "apoyo" a la familia y allegados de la víctima en nombre del Ejecutivo central.

En declaraciones distribuidas a los medios, ha incidido en que son "demasiadas" las mujeres asesinadas, algo que se refleja en "cifras insoportables" que "recuerdan que la violencia machista sigue siendo una realidad urgente y devastadora" que hay que "combatir desde todos los ámbitos", incluidas instituciones, administraciones, fuerzas de seguridad y ciudadanía.

Así, Nieves ha hecho hincapié en que la violencia de género "no es un asunto privado", sino "una cuestión de Estado". "Solo trabajando juntos con firmeza, con determinación, podremos prevenir más agresiones y evitar más muertes. Nuestra condena es absoluta y nuestro compromiso firme e inquebrantable", ha sentenciado.

El Ministerio de Igualdad, con el crimen de Oriana, ha elevado a 42 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2025

Cómo pedir ayuda para las víctimas de violencia de género

Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ha recordado que el teléfono 016, las consultas 'online' a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat 'online' accesible desde la web violenciagenero.igualdad.gob.es funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 08.00 a 22.00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación Alertcops, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.