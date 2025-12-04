El médico anestesista está acusado de homicidio, omisión del deber de socorro y hurto, entre otros delitos

El padre de la niña fallecida en Alzira tras un tratamiento dental rompe su silencio: “Estamos desolados”

El anestesista detenido por la muerte de una niña en una clínica dental de Alzira y el ingreso hospitalario de otra menor hace unos días trabajaba en varios centros odontológicos de la Comunidad Valenciana. Junto a él, la Policía detuvo a la dueña de la clínica, que ya ha sido puesta en libertad.

El anestesista pasará en las próximas horas a disposición judicial acusado de los delitos de omisión de deber de socorro, contra la salud pública, homicidio imprudente grave, lesiones y hurto porque robaba en los hospitales los fármacos que después utilizaba en las clínicas dentales, informa Lidia Cruz.

El anestesista no solo trabajaba en la clínica de Alzira donde murió la niña de seis años y otra, de 4, tuvo que quedar ingresada varios días. El médico trabajaba en al menos otras clínicas dentales en Alzira, Paterna y Teruel y un hospital público de gestión privada de la comunidad valenciana, según informa el diario Las Provincias.

El médico detenido robaba, presuntamente, los fármacos que usaba en las clínicas dentales en hospitales. También está acusado de omisión del deber de socorro por no atender, supuestamente, bien a las menores y por no informar a los padres de la segunda niña que ya había habido un problema con otra menor antes por el mismo procedimiento, según informa el citado diario.

Además del anestesista, la dueña de la clínica de Alzira ha quedado en libertad tras prestar declaración en comisaría.

Las niñas atendidas por el anestesista

Además de la niña de seis años fallecida, otra menor de cuatro años ingresó en la UCI pediátrica del hospital Clínico de València tras ser sometida a un tratamiento con sedación intravenosa. Esta niña recibió el alta hospitalaria este pasado martes.

La niña acudió a Urgencias del hospital de la Ribera el pasado 20 de noviembre con un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia y fue trasladada al hospital Clínico de València.

El Grupo de homicidios ha llevado a cabo una intensa investigación desde la muerte de la primera niña y la hospitalización de la segunda. En este tiempo ha registrado la clínica, que ha permanecido cerrada, y en el domicilio del anestesista. Además, han interrogado a todos los empleados de la clínica dental.

Junto a la Policía ha trabajado la Consejería de Sanidad que se ha entrevistado con el médico y ha elaborado un informe. Además, confirmó que la clínica no tenía los permisos para realizar tratamientos con sedación intravenosa.