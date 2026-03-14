La Justicia noruega ha decidido mantener la prisión preventiva contra Marius Borg, hijo de la princesa heredera Mette-Marit

El padre biológico de Marius Borg rompe su hermetismo presentándose en el juicio contra su hijo: su polémico pasado y su vida actual

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OsloNovedades en el proceso judicial de Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit. Tras terminar la primera fase del juicio que tiene completamente revolucionada a la sociedad noruega, se ha podido conocer que el hijo de la princesa heredera al trono se declaró culpable de 24 de los 38 cargos que se le imputan. Una confesión que realizó entre lágrimas ante los asistentes al juicio.

"La presión mediática a la que he sido sometido me ha borrado como persona. Ya no soy Marius. Soy un monstruo", confesaba ante el Juez entre lágrimas, según ha podido conocer y ha informado el medio de comunicación 'VG'.

La Justicia noruega mantiene la prisión preventiva contra el hijo de la princesa heredera

En su intervención, el hijo de Mette-Marit reconocía que se había convertido en el "objeto del odio de toda Noruega": "He perdido el 98% de mi red social, y los pocos que me quedan no se atreven a salir a comer a un restaurante conmigo, ni quieren que los vean conmigo. Me siento solo".

A pesar de sus lamentos, el Tribunal del Distrito de Oslo determinaba este mismo martes 10 de marzo que Marius Borg Hoiby, hijo de la princesa heredera, Mette-Marit, tendrá que continuar en prisión preventiva en el marco de su juicio por 38 delitos, incluyendo cuatro violaciones y violencia machista contra una de sus exparejas, Nora Hakland.

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El Tribunal de Distrito de Oslo ha dictaminado que la prisión preventiva en su contra está "suficientemente justificada" y no constituye una medida "desproporcionada" después de que la defensa del joven presentase una solicitud esta semana para obtener la libertad.

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Las acusaciones contra Marius Borg

Además, la corte se ha referido a la gravedad y el alcance del caso, así como al alto riesgo de reincidencia, especialmente debido a que fue arrestado poco antes de empezar el juicio y acusado por agresión, amenazas con un cuchillo y violación de una orden de alejamiento por parte de su expareja, según ha recogido la cadena de radiodifusión pública 'NRK'.

Las leyes de Noruega establecen que si un acusado se encuentra detenido al inicio de un juicio puede permanecer entre rejas hasta que se dicte sentencia. Marius Borg Hoiby está acusado de diferentes cargos que también incluyen violencia contra su exnovia, además de daños y alteración del orden público, así como otros cuatro cargos por violar una orden de alejamiento.

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El joven de 29 años también está acusado de grabar los genitales de cuatro mujeres sin su conocimiento, así como amenazas contra un hombre, acoso a la Policía e infracciones de la normativa de tráfico. El juicio en su contra empezó el pasado 3 de febrero.