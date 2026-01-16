El pueblo valenciano de Vallés vuelve a estar sin médico, ahora, 21 días: "Esto es cruzar todas las líneas"

Sandra Pons 16 ENE 2026 - 10:50h.

Vallés recibe a un médico cada martes para realizar una consulta de dos horas y atender a los vecinos

No habrá servicio durante los días 27 de enero y 3 de febrero, los médicos se han pedido permisos y no hay sustitutos

Compartir







ValenciaEn la comarca de La Costera (Valencia) se encuentra un pequeño pueblo de tan solo 161 habitantes censados. El municipio de Vallés es un pueblo que se ha visto castigado por la despoblación y las consecuencias que eso conlleva.

Vallés recibe a un médico cada martes para realizar una consulta de dos horas y atender a los vecinos. Sobre todo a aquellos que tienen problemas para trasladarse hasta el centro de salud de la Llosa de Ranes.

PUEDE INTERESARTE 500 euros por bebé, el plan de un pueblo de Málaga para luchar contra la despoblación

Ahora la situación se ha agravado y ha llegado a un límite que ha hecho estallar al alcalde del municipio. El departamento de Salud de Xàtiva-Ontinyent ha remitido una carta al ayuntamiento informando que no habrá servicio durante los días 27 de enero y 3 de febrero, lo cual deja al pueblo 21 días sin médico.

No hay sustitutos

"Es algo que ocurre desde hace años, sobre todo en periodos vacacionales, y nos dicen que es porque los médicos se han pedido permisos y no hay sustitutos. A veces, ni siquiera nos avisan, pero es que ahora serán 21 días seguidos", sentencia el alcalde, Juan José Sisternes.

PUEDE INTERESARTE Campus rural, la iniciativa para que los jóvenes ayuden a reactivar la vida en los pueblos de la España vaciada

"Yo, personalmente, me puse en contacto con la coordinación de Primaria y nos dijeron que no cubrían este tipo de sustituciones. Les pedí que si había más médicos que podría venir otro, pero me dijeron que las consultas estaban asignadas. Es un tema recurrente", denuncia Sisternes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En Vallés ya tenemos un servicio deficiente, ya que solamente vienen dos horas a la semana", critica, "no es lo mismo que en los pueblos donde van dos o tres días".

Muchos no se pueden trasladar

El alcalde ya ha solicitado en otras ocasiones que si el médico no puede ir los martes, puede cambiar de día sin problema. "Somos razonables, entendemos las cosas", cuenta el edil, "pero esto es cruzar todas las líneas, castigar a los pueblos que sufrimos la despoblación".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los vecinos deberán desplazarse al centro de Salud de la Llosa a pesar de que varios afectados tienen problemas para trasladarse. "Parece que somos unos números y en terrenos como la sanidad hay que tener un mínimo de atención", lamenta Sisternes. El alcalde cree que si una semana no puede acudir un médico no es problema pero, en este caso, se sabía lo que iba a pasar con antelación, esto es lo que cabrea al edil.

Esperando una solución

El departamento de Salud Xàtiva - Ontinyent ha informado que "la coordinadora del centro de salud de La Llosa tiene pendiente concretar un recurso que de solución a los días que por derechos laborales disponen los médicos asignados a esa consulta. En cuanto se sepa la solución, el alcalde será informado para que lo traslade a la población.