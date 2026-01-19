Un delfín hallado en Nules es el cetáceo con amputaciones que más ha sobrevivido de la historia
Sobrevivió más de dos años sin aleta caudal, clave para la natación y alimentación
Este delfín mular macho, de alrededor de seis años, fue probablemente mutilado por una interacción pesquera
CastellónUn estudio del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE) de la Universidad de Valencia (UV) ha documentado el caso más prolongado conocido de supervivencia de un cetáceo en libertad con mutilaciones severas.
Este delfín mular macho, de alrededor de seis años, fue probablemente mutilado por una interacción pesquera en aguas de Nules (Castellón). El cetáceo sobrevivió más de dos años sin aleta caudal y con la aleta pectoral izquierda parcialmente amputada, una condición que normalmente compromete la natación y alimentación.
La investigación se ha publicado en la revista Aquatic Mammals.
Perdió la aleta caudal, fundamental para la natación
La aleta caudal es clave para la natación de los delfines, por eso el animal tuvo que desarrollar un patrón locomotor compensatorio, moviendo la parte posterior del cuerpo lateralmente, un movimiento que se asemeja al de un cocodrilo.
Esto demuestra una alta plasticidad funcional en la locomoción de cetáceos ante lesiones graves. Este tipo de natación reduce la eficiencia hidrodinámica, la maniobrabilidad y el control fino durante la caza.
A pesar de la pérdida funcional de la aleta caudal, la necropsia reveló que el animal presentaba una condición corporal muy buena. Además, el estómago estaba lleno de presas recientemente ingeridas, lo que confirma que su capacidad de alimentarse no se vio gravemente afectada.
Un misterio sin explicación
Para los expertos, este caso es un gran misterio, no existe una explicación que describa cómo ha podido sobrevivir durante tanto tiempo en esas condiciones.
Su última comida antes de morir incluía peces y cefalópodos de valor comercial. El delfín podría haber estado alimentándose de capturas o descartes de pesca. Sin embargo, tampoco descartan que "pudiera haber sido asistido por congéneres, especialmente por su madre", explicaba Francisco Javier Aznar, firmante del artículo.
Este delfín mular fue avistado por primera vez en octubre de 202 y terminó varando en la playa de Nules en abril de 2024, más de dos años y medio después.
La evidencia apunta que la causa de la muerte fue el ahogamiento en una nueva interacción pesquera. Según pescadores, en aguas de la Comunidad Valenciana, el delfín mular interactúa con frecuencia en sus actividades diarias.