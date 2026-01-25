El hombre de 43 años deberá entrar en la cárcel por impago deliberado de la indemnización a la familia

Los hechos ocurrieron en octubre del 2016 cuando la víctima volvía a casa y fue atacado por los canes

AlicanteEl dueño de unos perros de las razas American Stanford y Boxer que mataron a un anciano en una pedanía del municipio de Pinoso (Alicante) deberá entrar ahora en la cárcel, según se ha decretado.

La decisión del magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 7 de Alicante está justificada en que el condenado a dos años de prisión no ha pagado deliberadamente la indemnización a la familia del fallecido.

Se benefició de la suspensión de su encarcelamiento con el condicionante de no delinquir más. Y abonar 550 euros mensuales durante cinco años a los seres queridos de la víctima. Algo que no ha cumplido.

Así lo señala el auto judicial del 16 de enero que apunta que Juan de Dios P.M., de 43 años, fue sentenciado por un homicidio imprudente grave junto a su pareja, Sandra G.A., de 31 años. De ella sí que no constan impagos.

Adeudamiento de 4.000 euros sin justificación

En cambio, de él sí que se ha comprobado que adeuda 4.000 euros equivalentes a 7,2 cuotas. Ya que desde mayo del 2024 ha pagado 7.500 euros de los 11.500 que debía abonar en 21 mensualidades.

Esto ha ocurrido porque sin autorización ni petición judicial alguna, según el auto del magistrado facilitado a EFE, decidió pasar a darles únicamente 250 euros de los 550 previstos.

Usó el falso argumento de que sus ingresos mensuales se habían reducido de 2.000 a 1.250 euros y que tenía problemas de salud que le impiden trabajar.

No obstante, el juez explica que la "supuesta estrechez económica" que aduce "mal se compadece" con sus diversos gastos, entre ellos un préstamo hipotecario que refleja que su capacidad económica real es "superior a la que pretende mostrar".

Problemas de salud denegados con varios informes

Añade en su escrito que no le vale la "estrategia que ha desplegado de reducir unilateralmente y de forma significativa la cantidad que ingresa mensualmente" a la familia para evitar entrar en la cárcel.

Tras recordar que cuando se le conmutó la prisión por la indemnización ya existía esa deuda hipotecaria y también que recientemente se le ha dado la oportunidad de abonar los impagos de la indemnización, el magistrado concluye que Juan de Dios tiene "una capacidad económica oculta pero real y superior a la que alega".

El condenado también alegó en su descargo estar sufriendo ansiedad, depresión y lumbago, algo que el juez ha denegado a partir de varios informes médicos. Por tanto, concluye que hay un incumplimiento reiterado, grave e incompatible con la reinserción.

O con la voluntad de reparar en la medida de lo posible el daño causado a los familiares de la persona fallecida, que tenía 74 años en el momento de los hechos.

Conocían el riesgo y la agresividad de sus perros

Así las cosas, el magistrado titular ha revocado la suspensión de la ejecución de la pena de dos años y ha ordenado que entre en prisión en un auto ante el que cabe recurso de reforma y apelación.

Recordamos que el suceso ocurrió el 26 de octubre de 2016 en El Faldar de Pinoso cuando la víctima, José Sellés Poveda, volvía a casa de dar un paseo y fue atacado brutalmente por varios de los seis perros de Juan de Dios P.M. y Sandra G.A.

Las heridas de gravedad provocaron su fallecimiento unos días después en el Hospital de Elda. La sentencia que se dictó en el año 2022 acerca de este caso consideró probado que ambos conocían el riesgo que entrañaban sus canes.

De hecho, ya habían manifestado en anteriores ocasiones las actitudes agresivas que tenían los animales. A pesar de esto, no tomaron medidas que hubieran evitado el ataque con fatal desenlace.

Además de la pena de cárcel, se les impuso una indemnización de 100.000 euros a la viuda, de 20.400 a cada una de las tres hijas y de 10.449,37 a la Conselleria de Sanidad por los gastos médicos.