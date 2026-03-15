Celia Molina 15 MAR 2026 - 10:00h.

Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas forman el primer equipo femenino que ha ganado un Goya al Mejor Sonido

'Sirat' representa a España en los Premios Oscar 2026: ¿de qué va y por qué tiene posibilidades reales de ganar?

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El pasado 22 de enero, un gigantesco grito invadió la sala en la que el director de 'Sirat', Oliver Laxe, y el resto de su equipo se enteraban en directo de que su película estaba nominada a los Oscar de 2026. La sorpresa fue doble cuando, además de saber que la cinta, que narra la historia de un padre que viaja hasta el sur de Marruecos para buscar a su hija, estaba nominada como 'Mejor Película Internacional', también lo estaba en la categoría al 'Mejor Sonido'.

En los Oscar, que se celebrarán el próximo 15 de marzo en Los Ángeles, el trabajo de Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas compite con 'F1', 'Frankenstein', 'Una batalla tras otra' y 'Los pecadores', película que llega al Dolby con 16 nominaciones a la espalda. Las tres mujeres acudirán a la gran gala del cine con el respaldo de haber ganado el premio Gaudí y el Premio Goya al Mejor Sonido por su impecable trabajo en el desierto donde, todo hay que decirlo, no es nada fácil rodar.

El primer equipo femenino de sonido en ganar un Goya

En 'Sirat', Villavieja es la responsable del sonido directo, Casanovas es la ingeniera de sonido y Praderas, la mezcladora; y las tres forman el primer equipo íntegramente femenino que ha conseguido ganar nuestro preciado galardón. Juntas, han visibilizado la importancia del sonido en el cine como un elemento narrativo clave en el devenir de cada historia. Gracias a la elevación de la música, a la disminución del ruido o del diálogo, a los silencios, a los estruendos y golpes o a otros sutiles movimientos, el espectador consigue meterse de lleno en las entrañas de la película y, con suerte, experimentar una sanadora catarsis emocional.

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Por ello, trabajaron muy duro para apoyar con el sonido la emotiva historia dirigida por Oliver Laxe, en cuya segunda parte (sin spoilers) se rebaja intencionadamente la intensidad de los diálogos, para dar paso al afloramiento de la sensibilidad. "La intención fue potenciar el diálogo en la primera parte, donde se espera que el espectador racionalice más pero, a partir de la segunda, se vuelve todo mucho más emocional" dijo Villavieja en una entrevista en El País, donde destacó el poder narrativo de la música electrónica o de la explosión de los motores en la cinta.

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¿De qué se encarga cada una de ellas en 'Sirat'?

Todas ellas partieron de las pautas que Oliver Laxe les dio en el guion sobre la presencia o la ausencia de los sonidos en cada escena, comenzó así su trabajo, que se desarrolla de forma consecutiva, tal y como explicaron en una entrevista radiofónica: "Primero, Amanda realizó un exhaustivo trabajo de investigación en cuanto al contexto de la película, los sonidos de las raves, las localizaciones... y así, grabó todo sonido directo del rodaje. Después, todo ello pasa a montaje, donde entro yo (Laia). Creamos ahí el mundo sonoro y los ambientes. Esto es algo que hacemos después para manipular un poco la película y sus emociones", explicó Casanovas, añadiendo que de 'Sirat' llegaron a tener hasta 700 pistas de audio.

"Después entró yo, que recojo todo y en una sala de cine buscamos la manera de integrarlo, que recoja la ambientación y el público sienta la experiencia", indicó Yasmina Praderas, para que se tenga una visión global de lo que implica su trabajo en equipo y, destacando, además, que esta es una película que, a poder ser, es mejor que sea vea en la gran pantalla.

El éxito de su resultado ha quedado más que claro, a falta de saber si estas tres mujeres también harán historia este domingo en Los Ángeles. Su trabajo se valora aún más al saber que, además de su intervención en el cine, dos de ellas trabajan como docentes: Amanda en varios Masters de Documental Creativo en Cataluña y Laia en la especialidad de sonido en la ESCAC y que, además, Yasmina es socia activa de APSA, una organización sin ánimo de lucro que reúne y representa a los y las profesionales del sonido audiovisual en España.