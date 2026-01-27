La mujer ha sido evacuada en estado grave al hospital

MenorcaUn hombre de unos 65 años ha fallecido y una mujer de unos 60 ha resultado herida grave tras un desprendimiento de rocas de gran tamaño sobre una vivienda en la urbanización Cala Sant Esteve, en el municipio de Es Castell, en Menorca.

El suceso se ha producido este martes hacia las 5.27 horas, cuando los servicios de emergencia han recibido el aviso por el derrumbe de una roca de grandes dimensiones sobre una casa con personas en su interior, ha informado el SAMU 061.

A la llegada de los equipos sanitarios, los bomberos y agentes de la Guardia Civil, en la vivienda han sido localizadas las dos personas atrapadas bajo los escombros.

Los sanitarios no han podido más que confirmar el fallecimiento del hombre en el lugar del siniestro, mientras que la mujer ha sido evacuada en estado grave y ha sido trasladada al Hospital Mateu Orfila con diversos traumatismos.

En el operativo han intervenido dos ambulancias, una de ellas medicalizada, además de efectivos del cuerpo de bomberos y de la Guardia Civil, que han colaborado en las tareas de rescate y han asegurado la zona.

Este nuevo accidente mortal en una vivienda en Baleares se produce después de que la madrugada del pasado 15 de enero, un joven de 18 años perdiera la vida en el derrumbe del techo de su casa en Manacor (Mallorca), mientras dormía en una litera junto a su hermano.