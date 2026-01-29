El rostro de la niña Hind Rajab protagoniza una lona gigante de 55 metros, en apoyo al pueblo palestino

El acto se ha celebrado por el segundo aniversario del fallecimiento de Hind Rajab

La organización internacional Avaaz ha desplegado este jueves una lona de 55 metros de largo con un retrato de Hind Rajab, una niña palestina que hace dos años murió bajo fuego israelí, para pedir la libertad y la dignidad del pueblo palestino.

La madre de Hind, Wesam Hamada, ha protagonizado el acto, celebrado en la playa del Somorrostro de Barcelona y en el que también ha participado la actriz Saja Kilana, protagonista de la película 'La voz de Hind Rajab'.

Este film se inspira en la llamada que Hind realizó a los servicios de emergencia cuando fue atacada, y ha sido nominada al Óscar por la mejor película internacional.

Los participantes del acto han sujetado la lona, que estaba frente al mar Mediterráneo, y un helicóptero pasaba para hacer fotografías del gesto

Wesam Hamada ha recitado un poema donde ha agradecido el acto y ha pedido que el nombre de Hind no se vuelva "solo un recuerdo".

"Los niños palestinos solo reclaman el derecho a vivir, a dormir sin miedo, a crecer"

Por su parte, Saja Kilana ha opinado que el estar hoy en Barcelona demuestra que "no hace falta hablar su idioma, parecerse a ella o compartir su pasaporte para pronunciarse a favor de la humanidad".

La actriz ha pedido seguir luchando "por cada vida palestina que sigue luchando por su derecho a vivir", y ha recordado que "lo único que nadie nos podrá arrebatar es la esperanza"

El acto también ha contado con la participación de Graeme Groom, un cirujano ortopédico de Londres que ha ido a Gaza en múltiples ocasiones, y de la artista María del Mar Gregorio, autora del retrato de Hind Rajab que mostraba la lona.

La directora de la organización Avaaz, Patricia López, ha comunicado que el acto no solo conmemora el segundo aniversario de la muerte de Hind Rajab, sino que es un mensaje para pedir "justicia, libertad y dignidad para el pueblo palestino".

"Lo que queremos es que la comunidad internacional por fin actúe, que es lo único que falta en este momento", ha explicado

También ha agradecido la presencia de la madre de Hind, la cual ha estado involucrada desde que empezaron a preparar el acto. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la segunda teniente de alcalde, Maria Eugènia Gay, han estado presentes asimismo en el acto.