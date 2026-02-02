Alicante alarga el verano y amplía la temporada estival a seis meses para sus terrazas

Sandra Pons 02 FEB 2026 - 11:00h.

El periodo estival será del 1 de mayo al 1 de noviembre para las terrazas instaladas en calles y plazas de la ciudad

La ampliación ha salido adelante con votos a favor del PP y de Vox

Compartir







AlicanteAlicante ha dado luz verde al verano eterno de las terrazas. La ordenanza amplía la temporada estival a seis meses, desde mayo a noviembre. Así funcionará para las terrazas instaladas en calles y plazas de la ciudad.

El Ayuntamiento ha aprobado la modificación de la Ordenanza de Ocupación Temporal de Vía Pública con la que amplía el periodo estival, que ahora contará con dos meses más.

PUEDE INTERESARTE Localizan en Argelia un velero con su ocupante que llevaba desaparecido 12 días desde que partió de Gandía

Antes, las terrazas tenían el horario ampliado de apertura -hasta las 1.30 horas- del 15 de junio al 30 de septiembre. Ahora, con la nueva modificación, el periodo se extiende a seis meses. Una medida que "busca mantener el equilibrio entre el descanso de los vecinos y la actividad económica", así lo describe la concejala de Ocupación de Vía Pública, Cristina Cutanda.

Entre semana, se desmonta a la 1:00

Las terrazas de la ciudad podrán permanecer los fines de semana hasta la 1.30 horas durante el periodo estival, que pasa del 1 de mayo al 1 de noviembre. Así pues, de domingo a jueves, se desmontarán antes de la 1 de la madrugada. Este mismo horario ampliado se aplicará durante los festivos de Navidad y Semana Santa, igual que en el periodo de verano.

PUEDE INTERESARTE El temporal Harry arranca dos terrazas de un edificio de la playa de Tavernes de la Valldigna

El horario de invierno (noviembre - abril), la normativa mantiene el horario habitual: las terrazas se desmontan a medianoche entre semana y a la una los viernes, sábados y vísperas de festivo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La oposición critica falta de diálogo

La ampliación ha salido adelante con votos a favor del PP y de Vox. Defienden que la modificación responde a mejorar el texto original "para que la economía de la ciudad vaya a más y los hosteleros se beneficien del buen clima".

Desde la oposición, han criticado la falta de diálogo. El portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, destacaba: "cuando no se acepta ni una sola enmienda, el mensaje es claro: no se quiere escuchar. Las enmiendas están pensadas para proteger el espacio público, cuidar el arbolado, reducir molestias en barrios y mejorar la convivencia entre actividad económica y descanso vecinal".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El portavoz de Compromís, Rafa Mas, también ha criticado: "la gente no tiene seis meses de vacaciones, usted -refiriéndose a Cutanda- solo habla de turismo, pero aquí hay vecinos que viven en sus barrios, gente que tiene que descansar".

Normativa para mercadillos y comercio en el Casco Antiguo

La normativa también incluye novedades en los mercadillos de la ciudad. Se amplían las posibilidades a los comerciantes en cuanto al número y características de los puestos de venta en los mercados de abastecimiento de productos básicos y de la venta aislada en determinadas zonas.

Asimismo, desde ahora se equiparan las condiciones de las personas físicas y jurídicas titulares de las autorizaciones de venta. En el mercadillo de Teulada se incluye la posibilidad de contar con más de un solo puesto. Cada vendedor podrá contar con hasta tres de 4x3 metros o dos de 7x3.

También se amplía la posibilidad de acceder a dos autorizaciones en mercadillos distintos y a dos autorizaciones por mercado cuando haya vacantes.

Además, la ordenanza expone que en el caso de que el día de mercadillo coincida con festivo, se acordará su traslado a otro con la asociación de comerciantes.

A su vez, con la aprobación de este texto se admitirá en el Casco Antiguo la exposición y venta de productos en fachada, hasta un máximo de 50 centímetros.