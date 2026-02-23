Valencia convierte sus calles en un "museo vivo" durante las Fallas 2026

Homenajean a las víctimas del incendio del edificio de Campanar en Valencia en el segundo aniversario de la tragedia

Compartir







Una 'Crida' de "esperanza" llamó este domingo 22 de febrero a abrir Valencia al mundo con las Fallas de 2026, una ciudad que está "a punto de despertar" para llenar de "magia" sus calles y convertirlas en un "museo vivo" durante el mes de marzo, en una fiesta en la que "todos tenemos cabida". "Las Fallas son la manera de demostrar cuánto queremos a Valencia".

Así lo han destacado las falleras mayores de 2026, Carmen Prades y Marta Mercader, en el acto de la 'Crida', celebrado en las Torres de Serranos, durante el que han proclamado que "no hay nada más grande que ser fallero", han reivindicado la 'germanor' y han clamado para que la pólvora "solo se use para las 'mascletas' y los castillos" de fuegos artificiales y para que "la única explosión sea la del color de nuestra indumentaria y la de nuestras fallas llenas del arte y la gracia de nuestros artistas falleros".

Entrega de las llaves de la ciudad

El acto protocolario comenzó a las 20:00 horas, tras un espectáculo previo. Sin embargo, desde horas antes, miles de personas se congregaron ante las Torres de Serranos para aguardar el inicio del evento que cada año marca el inicio de las fiestas. En total, según la Policía Local, más de 100.000 personas siguieron el acto desde los alrededores.

Sobre las 19:00 horas comenzaron a llegar las diferentes autoridades, entre ellas el 'president' de la Generalitat, Juanfran Perez Llorca, y la alcaldesa de València, María José Catalá. Minutos después lo hicieron las falleras mayores y sus cortes de honor, que aguardaron bajo las Torres para seguir mediante una pantalla el espectáculo previo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Poco antes de las 20:00 horas comenzaron a subir a la tribuna. En ese momento, empezó la parte protocolaria del acto, en que la alcaldesa entregó las llaves de la ciudad a las falleras mayores.

"Abrimos Valencia al mundo"

En su discurso, Carmen Prades ha mostrado su intención de que "nadie que quede fuera" de la ciudad con la celebración de las fiestas y se ha comprometido al recibir las llaves de la ciudad a que Valencia sea "la casa más acogedora del mundo": "Abrimos nuestra casa. Abrimos Valencia al mundo. Abrimos el momento en que una ciudad entera decide que la calle sea casa y que la casa sean las Fallas".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Una casa hecha de calles que cuentan historias, llena de memoria y de gente valiente. Una ciudad que tantas veces ha demostrado que, pase lo que pase, siempre se levanta", ha señalado, al tiempo que ha reivindicado que en Valencia la vida "se celebra con fuego, música, ingenio y gracia". Y ha llamado a disfrutar de la fiesta y a mirarla "con los mismos ojos con que un valenciano mira a su patrona".

Mientras, Marta Mercader ha resaltado que los más pequeños también tienen "un lugar en esta casa que es Valencia" y con una fiesta en la que "la esperanza es el corazón y la pasión es la llama". "En las Fallas, todas y todos tenemos cabida", ha proclamado, al tiempo que ha celebrado que este domingo "encendemos la mecha a nuestras Fallas 2026": "Gracias por elegir las Fallas como un lugar para vivir".

Valencia, tierra de artistas

De nuevo, Carmen Prades ha puesto en valor que Valencia es una "tierra de artistas", que son quienes dan la "razón de ser a nuestra fiesta", como los que, "entre barro y virutas, hacen magia con las manos y hacen del arte, falla".

"Somos de la ciudad donde la pólvora es fiesta, donde la mascletà es música y donde una traca siempre es motivo de celebración. Y esa celebración la hacéis vosotros: las comisiones. Las que, año tras año, conseguís que las Fallas continúen siendo la mejor fiesta del mundo. Las que mantenéis viva la llama", ha apostillado.

Por su parte, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, antes de hacer entrega de las llaves de la ciudad a las falleras mayores, ha recordado el 10º aniversario de la declaración de las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, con la que "le dijimos al mundo cómo somos: renacemos como el ave fénix".

Un gran espectáculo

El espectáculo, bajo el lema 'Fók' y con sello totalmente valenciano, ha llamado a disfrutar de las próximas Fallas con pirotecnia muy "visual" y de "efectos" que ha ofrecido en algunos momentos una experiencia inmersiva, música en directo por parte de la Banda Sinfónica Municipal y con la voz de la cantante Lorena Calero, coreografía de la mano de Álvaro Cuenca y el toque de Betto García en el diseño y el vestuario.

Con el fuego como protagonista, el montaje ha sido un "gran preludio" a los discursos de las falleras mayores y ha mantenido "la misma línea de trabajo" seguida el año pasado, aunque con novedades. Una de ellas es que la pirotecnia ha jugado una parte importante dentro del espectáculo y parte del material pirotécnico se ha disparado desde el propio Puente de Serranos. María José Lora, responsable de Pirotecnia Caballer FX Global Foc, se ha convertido en la primera mujer en disparar los fuegos artificiales de la 'Crida'.

'Fók' ha ofrecido "un lienzo en blanco donde empezar a crear una experiencia colectiva" que ha dado paso a las palabras de Prades y Mercader para invitar a disfrutar de las Fallas 2026 tras recibir las llaves de la ciudad. Para asegurar que 'Fók' llegara a todo el público se han instalado seis pantallas gigantes: dos próximas a este monumento; otras dos más alejadas, hacia Na Jordana y hacia Delegación del Gobierno; otra al otro lado del puente, en el entorno de la iglesia de Santa Mónica, y otra en la plaza de la Crida.

En un post: "Súper contentas" y "Muy tranquilas"

Al finalizar el acto, las falleras mayores de Valencia se han mostrado "súper contentas" y "muy tranquilas" tras pronunciar un discurso "muy importante" para ellas, aunque han reconocido sentir "pequeños nervios, que son buenos". "Ahora estamos para volver a repetirlo", han agregado.

Prades y Mercader han admitido que no esperaban ver "a tanta gente" ante las Torres de Serranos y han señalado que es algo que "nunca" se hubieran imaginado: "Has vivido muchas veces la actividad desde otra perspectiva, entonces desde una panorámica ver la cantidad de gente que hay... porque pensaba que se iba a ver menos... pero se ve muchísimo. Pues es increíble".

Sobre los nervios, han agregado: "Al final nos estamos dirigiendo a todo el mundo, fallero y no fallero, y la responsabilidad que tenemos nosotras como representantes es hacerlo bien. Tenemos una lista de falleras mayores que dejaron el listón altísimo, entonces tienes esa responsabilidad encima que pesa bastante, pero bueno, creo que lo hemos hecho muy bien".

Y han enviado un mensaje a todo el país para que disfrute de las Fallas: "Abrimos la puerta de nuestra casa para que la gente que no conoce la fiesta venga y la que ya la conoce la siga cuidando y respetando para mantenerla. Son las mejores fiestas del mundo".

Balance sanitario hasta el momento

Respecto al balance sanitario, el dispositivo de Cruz Roja ha atendido a un total de 44 personas: 22 por lipotimias, nueve por crisis de ansiedad, siete por traumatismos, tres por intoxicaciones, dos por malestar general y una por reacción alérgica. Cruz Roja ha movilizado a 49 medios personales y cuatro recursos materiales.

Por su parte, Emergencias Valencia 112, ha advertido de los peligros que pueden originar los petardos y ha mencionado algunas precauciones a tomar en un post de su red social X.