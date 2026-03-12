El gran negocio de Ben Affleck por el que le han pagado 600 millones de euros

Una gran plataforma de streaming compra por hasta 600 millones la empresa de inteligencia artificial para cine fundada por Ben Affleck

Netflix desembolsará hasta 600 millones de dólares (unos 520 millones de euros) por InterPositive, la compañía de herramientas de inteligencia artificial aplicada al cine fundada por Ben Affleck.

La operación, que figura entre las adquisiciones más cuantiosas realizadas por la plataforma, refuerza la apuesta del gigante del streaming por integrar nuevas tecnologías en los procesos de producción y posproducción audiovisual.

Según informa Bloomberg, la cifra máxima está vinculada al cumplimiento de determinados objetivos de rendimiento, por lo que el importe abonado de entrada sería inferior a ese techo económico. Netflix no se ha pronunciado sobre las informaciones relativas al importe de la operación.

Una compra millonaria para reforzar la tecnología audiovisual

La compra de InterPositive fue anunciada oficialmente por Netflix el 5 de marzo, aunque entonces sin desvelar sus términos financieros. Con el acuerdo, todo el equipo de la empresa, 16 trabajadores entre ingenieros, investigadores y especialistas audiovisuales, pasará a integrarse en la estructura de Netflix. Affleck asumirá el cargo de asesor sénior para seguir orientando el desarrollo de esta tecnología.

Ni Netflix ni Affleck han desvelado quiénes son los inversores de InterPositive, más allá del propio director de Adiós, pequeña, adiós y Argo. InterPositive, con sede en Los Ángeles y fundada en 2022, había operado hasta ahora con un perfil discreto.

La tecnología creada por InterPositive

Según el propio Affleck, su tecnología analiza el material ya rodado de una producción y permite utilizar esa base en la fase de posproducción para ajustar elementos como el color, la iluminación o los efectos visuales, respetando la estética original del proyecto.

El servicio de streaming prevé poner esta tecnología a disposición de los creadores con los que trabaja, aunque por ahora no contempla comercializarla fuera de la plataforma. En el anuncio de la adquisición, la directora de contenidos de Netflix, Bela Bajaria, defendió el potencial de InterPositive al subrayar que ofrece a los cineastas “más opciones, más control y más protección para su visión”. En esa misma línea, remarcó que estas herramientas deben ampliar la libertad creativa, no sustituir el trabajo de los profesionales del cine.

Las declaraciones de Ben Affleck

Affleck también celebró la integración de su empresa en Netflix con una declaración en la que dejó clara su sintonía con el grupo.

“No podría estar más feliz de que este trabajo continúe con el equipo de Netflix, y espero facilitar a la comunidad creativa el acceso a lo que estamos construyendo y al futuro por el que trabajamos juntos”.

En declaraciones previas sobre la filosofía de InterPositive, Affleck ya había insistido en que no se trata de sistemas de texto a vídeo, sino de herramientas entrenadas únicamente con material de la propia producción, con el objetivo de mantener el control creativo dentro del equipo artístico.

La operación refuerza la apuesta de Netflix por la inteligencia artificial aplicada al audiovisual, en un momento en el que Hollywood empieza a normalizar estas tecnologías. Un ejemplo fue el acuerdo anunciado en diciembre de 2025 por Disney y OpenAI, que permitirá incorporar a Sora personajes de franquicias como Star Wars, Marvel o Pixar dentro de un marco pactado con el estudio.