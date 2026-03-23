Talaya trabajaba como psicóloga en esa residencia donde fallecieron seis personas a consecuencia de la riada del 29 de octubre de 2024

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La exdirectora de la residencia Savia de Paiporta, Inés Talaya, ha dicho este lunes que ese centro no recibió "ninguna comunicación directa" de la administración alertando sobre la DANA y ha recalcado que su "único objetivo" fue "proteger, cuidar y tratar de salvar la vida" de los mayores a su cargo.

Hoy ha comparecido ante la comisión investigadora de la tragedia en el Congreso de los Diputados.

¿Se siguió el protocolo de emergencia o no?

La psicóloga, reconocida por la Generalitat Valenciana por su actuación al haber regresado a evacuar a los residentes tras haber terminado su turno, ha destacado la "heroicidad" de sus compañeros, "fundamental" para socorrer a los residentes.

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Talaya ha hablado sobre el "profundo impacto personal y emocional" dejado por la catástrofe, una "situación extrema e inesperada" y en la que perdieron la vida 230 personas, y ha asegurado que todas las decisiones adoptadas estuvieron "guiadas por un único objetivo: proteger la vida y el bienestar de los mayores" a su cargo, en ese momento, 119.

Los catorce profesionales que entonces se encontraban en el centro "no dudaron ni un instante en proteger a los mayores" que estaban allí, algunos con problemas de movilidad. "Su valentía, entrega y compromiso ejemplares fueron fundamentales en una noche que desafió los límites de lo imaginable", ha remachado.

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Destaca que todo fue "normal" hasta las 19:30 horas

"Había una normalidad absoluta, se reciben visitas hasta las 19:00 horas de la tarde, como consta en los registros", ha dicho.

A las 19.30 de ese 29 de octubre, ella y una compañera se dispusieron a abandonar el centro al finalizar su turno. Fue entonces cuando, según ha contado este lunes, vio a lo lejos "como un mar en calma" aunque lo siguiente que recuerda es subir a su vehículo y bajarse por la ventanilla al estar "inundada de agua".

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"Entro al centro por una ventana, diciendo que todo el mundo subiese arriba, todos los que pudiesen caminar subiesen porque entró un tsunami. Hay un gran estruendo, el provocado por los coches impactando contra la puerta (...)", ha contado.

Su única preocupación y la de sus compañeros fue "poner a todos a salvo". Lo primero que hicieron al subirles a la planta de arriba fue cambiarles de ropa para que estuvieran secos.

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Preguntas de los diputados

La diputada Teresa Jordá, del Grupo Republicano, ha querido saber si hubiera podido actuar "de forma distinta, proteger aún mejor a los abuelos de la residencia si hubiera recibido un aviso claro con horas de antelación".

Talaya ha respondido que "durante el día no se recibió comunicación directa por parte de ninguna administración u organismo" alertando de lo que iba a suceder.

"Sobre las 3:30 horas de la madrugada acuden caminando tres personas de la Unidad Militar de Emergencia (UME) para ver cómo está el centro", ha indicado. Ha recordado además que anteriormente a la llegada de esos operativos la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, llamó "personalmente para preguntar cómo está la situación y se interesa por cómo estamos y qué estamos haciendo".

Al cierre de su intervención, la compareciente ha dejado claro que "incluso ante las circunstancias más adversas y un contexto límite", la prioridad de su equipo "fue siempre la misma: proteger, cuidar y tratar de salvar la vida de las personas usuarias del centro"