Maitena Berrueco 31 MAY 2026 - 06:00h.

El 11 de julio sale de Roncesvalles y hará el Camino de Santiago en bici sin parar durante 40 horas

Diez bilbaínos cruzan la península en bici y logran ganar a Google Maps: "Siguió metiéndonos en berenjenales”

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BilbaoEl bilbaíno Xabier Uriarte, de 48 años, hizo, hace ahora dos años, una promesa de llegar a Santiago de Compostela si su madre Catalina superaba el cáncer y salía bien el trasplante de médula. Él haría de nuevo el Camino de Santiago en bicicleta y sin parar desde Roncesvalles. Un compromiso que Xabier piensa saldar este mismo verano: “El apóstol Santiago le ha echado una mano a mi ama y a mí me toca cumplir”.

A esta familia de Bilbao, la vida le ha cambiado mucho en estos dos años. "Mi ama ha estado cinco veces en la UCI antes del trasplante de médula", recuerda Xabier, que no olvida que unos meses después del diagnóstico, perdió a su padre. Sin embargo, a pesar de que "ha sido muy duro", a día de hoy, "podemos decir que mi madre está curada" del mieloma múltiple, gracias a un trasplante de médula.

La enfermedad “está en letargo” y ella, aunque inmunológicamente "está débil" y un poco "bajita de ánimo", sigue siendo una mujer “super activa”, de esas que “no se baja del carro ni para atrás” y que, por supuesto, va a acompañar a su hijo durante todo el trayecto, eso sí “ella en furgo”.

Uriarte admite, entre risas, que “igual me vine un poco arriba cuando hice la promesa” y que prefiere “no pensarlo mucho para no echarse atrás”, pero lo cierto es que lo tiene todo bien atado.

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"Una guindilla" que ha hecho 20 veces el Camino

La salida desde Roncesvalles está fijada para el próximo 11 de julio a las cinco de la mañana y, si todo sale como tiene previsto, 40 horas y 850 kilómetros después, habrá llegado a Santiago, el domingo 12 a las 18 horas. Uriarte ha hecho mil y una anotaciones en un cuaderno en el que ha ido haciendo cuentas para salvar, de día, la bajada de O Cebreiro, el tramo que más preocupa al bilbaíno porque “es muy técnico” y “ya llevaré encima 30 horas pedaleando”.

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A la hora de enfrentarse a este desafío "non stop", al que ha llamado 'Va por ti amatxu', Xabier no olvida a la asociación Dona Médula/Dona Vida y contará con la colaboración de las empresas Demon y Sepinor.

Uriarte habla de su madre con admiración y aún se sorprende de la fuerza y vitalidad de una mujer “pequeñaja”, pero que “siempre ha sido una guindilla”. A Catalina, en febrero de 2024, le diagnosticaron un mieloma múltiple, un tipo de cáncer que se forma en los glóbulos blancos llamados células plasmáticas, justo cuando tenía previsto volver a completar el Camino, una vez más. No pudo ser y Xabier decidió tomarle el testigo y peregrinar hasta Santiago de Compostela, por primera vez en su vida, “eso sí en bici, que andando me parece todavía más duro”. Allí fue donde hizo la promesa que ahora va a cumplir. “Es un reto bonito que tengo que cumplir porque el apóstol le ha echado una mano”.