Mabel Cupet Sevilla, 31 MAY 2026 - 05:30h.

El servicio de serenos funciona todos los días del año en horario nocturno, concretamente entre las 23:00 y las 7:00 horas

El Ayuntamiento destaca la función preventiva y disuasoria de los agentes cívicos en los barrios

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El servicio municipal de serenos continúa ampliando su presencia en Sevilla y ya opera cada noche en 33 zonas de la ciudad. La última incorporación ha sido la de los barrios de Pino Montano, Consolación, San Diego y Las Almenas, en el distrito Norte.

Primeras actuaciones en el distrito Norte

La puesta en marcha del servicio en estos cuatro barrios supone la incorporación de más de 30.000 vecinos a la cobertura de los serenos, un dispositivo que el Gobierno municipal continúa extendiendo progresivamente por distintos puntos de la capital hispalense.

El delegado de Empleo, José Luis García, ha valorado positivamente el inicio del servicio en el distrito Norte y ha asegurado que los primeros datos “son muy alentadores”. Según explicó, la acogida vecinal ha sido inmediata y confirma, a su juicio, la utilidad de este modelo de vigilancia de proximidad.

“Los vecinos de Pino Montano, Consolación, San Diego y Las Almenas los han recibido con los brazos abiertos, y eso es la mejor señal de que íbamos por el buen camino”, señaló el edil.

Función preventiva y de proximidad

Desde el Ayuntamiento destacan especialmente el carácter preventivo del servicio y el efecto disuasorio que genera la presencia visible de los serenos en las calles durante la noche. El propio delegado subrayó que, en muchas ocasiones, la eficacia del dispositivo reside precisamente en evitar que determinadas situaciones lleguen a producirse.

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“Uno de los grandes valores de este servicio es que no hace falta que intervengan para que sean eficaces. Cuando los serenos están en la calle, determinadas situaciones simplemente no llegan a producirse”, explicó García.

Los serenos desarrollan funciones de proximidad y apoyo ciudadano, realizando acompañamientos nocturnos, ofreciendo información a vecinos y visitantes, mediando en pequeños conflictos y actuando como primer enlace con los servicios de emergencia cuando se detecta alguna incidencia.

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Los serenos no sustituyen a la Policía Local, pero se han consolidado como un refuerzo de cercanía. Su labor busca prevenir, aportar tranquilidad y reforzar la convivencia desde la calle.

Servicio durante toda la noche

El dispositivo funciona todos los días del año en horario nocturno, concretamente entre las 23:00 y las 7:00 horas. Actualmente, el servicio cuenta en toda Sevilla con un total de 64 serenos y tres coordinadores distribuidos por diferentes barrios de la ciudad.

Con esta ampliación, el Ayuntamiento continúa avanzando en su objetivo de extender progresivamente el servicio a todos los distritos de Sevilla. El delegado de Empleo aseguró que este primer balance en el distrito Norte “es solo el comienzo” y afirmó que el Gobierno municipal seguirá reforzando la presencia de los serenos en los distintos barrios de la capital.