Iván Sevilla 05 ABR 2026 - 14:18h.

El documento es una copia de las ordenanzas del Gremi de Velluters, firmadas en 1479 por el rey Fernando el Católico

Quien tenía publicado el anuncio del manuscrito en internet explicó a los agentes que su padre lo compró en los años 70

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ValenciaUn sorprendente descubrimiento hizo la Policía de la Generalitat Valenciana al localizar a la venta por 71.900 euros un manuscrito que fue creado en el siglo XVII y que desapareció en Valencia posteriormente.

El Gobierno autonómico ha dado a conocer los detalles del hallazgo en internet por parte de unos agentes del Grupo de Patrimonio de Alicante, perteneciente a la Policía Nacional adscrita a la región.

Estaban realizando sus tareas de control, inspección y protección de bienes culturales cuando detectaron el libro. Formó parte de los fondos del Archivo del Colegio del Arte Mayor de la Seda hasta que alguien lo sustrajo.

Así lo han podido comprobar sus responsables, precisando que en 1907 se encontraba en el inventario de libros y bienes de su biblioteca. No obstante, dos años más tarde ya no estaba allí incluido, sin haber sido vendido por la institución.

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Copia de unas ordenanzas firmadas por el rey Fernando el Católico

Sobre el documento recientemente localizado, la investigación llevada a cabo ha concluido que es una copia de las ordenanzas del Gremi de Velluters, firmadas en 1479 por el rey Fernando el Católico.

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Aprobadas el 16 de febrero de aquel año y ratificadas el 13 de octubre por el monarca, supuso darle el privilegio de arte a lo que hasta entonces había sido considerado solo un oficio.

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En un total de 26 capítulos quedó grabado en papel un primer texto que databa de 1477 y años después se confirmaron las ordenanzas, fundándose la Cofradía de San Jerónimo en 1483.

Como se observa en las imágenes difundidas por la propia Generalitat Valenciana, el manuscrito de vitela está encuadernado en terciopelo de color verde y tiene un clavazón de bronce.

Quien lo vendía alegró que su padre lo adquirió en los años 70

Quien lo tenía puesto en venta en internet como un "importante manuscrito del Gremio de la Seda" explicó en su declaración ante los agentes que no sabía de dónde procedía. Solo que su padre lo había adquirido en los años 70.

Las averiguaciones determinaron que el progenitor hizo una gestión con el documento en 1992 para una microfilmación en el Servicio Nacional de Conservación de Microfilmación Documental y Bibliográfica.

Sin embargo, no fue incluido en ningún inventario administrativo de protección cultural. De ahí que se desconociera su paradero hasta la intervención policial, con la que pasará a estar ya catalogado.

El propietario legal del libro se quedará con él, tras apreciarse que aplica la prescripción adquisitiva en su caso y porque lo ha guardado de forma continuada según lo que establece el Código Civil.

Deberá cumplir las medidas de conservación del bien

Eso sí, el dueño deberá cumplir con las garantías para su protección adecuadas a su valor patrimonial. Es decir, las medidas específicas para la buena conservación del bien. Ya que está protegido por la ley estatal de Patrimonio Histórico y la autonómica.

La legislación también establece la obligación de declarar operaciones de compraventa e impone restricciones a la exportación. De forma temporal, el documento será examinado por técnicos de la Conselleria de Cultura.

Verificarán sus características para después devolvérselo al legítimo propietario. El Gobierno valenciano ha recordado que el Colegio del Arte Mayor de la Seda tiene actualmente el archivo gremial más antiguo de Europa.

Entre los ejemplares que guardan hay libros de actas, de clavarios, de maestros, oficiales y aprendices o de administración e inspección de fábricas y comercios. En su mayoría, esta información está relacionada con los terciopeleros (o velluters).

El barrio de Ciutat Vella en Valencia capital acoge el también museo y tienda de la institución, que se puede visitar en la Calle del Hospital número 7. Allí venden artículos artesanales de seda natural valenciana.