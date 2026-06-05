Carlos Plá Valencia, 05 JUN 2026 - 17:12h.

La exmilitar ha confirmado su detención y la de su pareja tras la denuncia de sus hijos adoptivos, pero defienden su inocencia de las graves acusaciones

Detenida una pareja acusada de maltratar a sus hijos en Mallorca: la niña alertó en el hosptal de lo que ocurría

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Patricia Campos, la conocida como la "Top Gun" valenciana tras convertirse en la primera mujer piloto de la Armada Española, ha negado las acusaciones formuladas por su hijos adoptivos de 12 y 15 años, que la han denunciado a ella y a su pareja por malos tratos continuados.

En un comunicado enviado a Informativos Telecinco, que ha publicado en su web la noticia de su detención y la de su pareja, defiende su inocencia "respecto a las graves acusaciones de presuntos malos tratos que se han vertido contra mí y mi pareja. Como ya sostuve en mi declaración ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Massamagrell, niego rotundamente haber ejercido cualquier tipo de maltrato físico o psicológico hacia mis hijos".

En el escrito confirma la denuncia presentada por sus hijos y reitera que los hechos relatados por los menores "son absoluta y radicalmente falsos, así como totalmente contrarios a la realidad del entorno familiar que les hemos procurado desde su llegada en el año 2021".

"Hemos sido las víctimas"

No solo eso, Patricia Campos afirma que durante los años que sus hijos están con ellas "se han producido numerosos episodios ante los que nosotras, las dos acusadas, hemos sido en realidad las víctimas. Algunos hechos constan desde hace tiempo en la Justicia, y otros por vergüenza propia han sido silenciados, pero todos ellos demostrarán la inocencia que hoy proclamamos de forma categórica".

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La ex militar recalca que "nuestro compromiso con la adopción, la estabilidad emocional y la responsabilidad, nunca han sido alterados a pesar de las dificultades que, como madres, hemos sufrido a lo largo de este tiempo de forma injusta. Siempre hemos puesto un empeño infinito por resolver cada uno de los problemas a los que nos hemos enfrentado como madres, siempre desde la conciliación y la búsqueda permanente de soluciones constructivas con expertos terapeutas que no resultaran traumáticas para nuestros hijos. Creemos firmemente en la adopción responsable, en la atención emocional, el amor maternal y protección que merece cualquier niño o niña procedente de otro país, en el ámbito de una familia de adopción".

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En el escrito declaran su oposición al "empleo de comportamientos agresivos en la relación con los hijos. Nuestro modelo de familia es absolutamente contrario a este tipo de prácticas que jamás hemos usado en el contexto familiar con nuestros hijos".

Las dos mujeres aseguran que han recibido numerosas muestras de cariño que las conocen y saben de su comportamiento como madres. Además, reclaman que se respete su presunción de inocencia y la protección de sus hijos como menores de edad.

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Para concluir, Patricia Campos afirma que "sentimos una profunda decepción y tristeza por lo acontecido. Es doloroso ver cómo una trayectoria de años dedicada al activismo por los derechos humanos y a proyectos solidarios —que fueron precisamente los que nos llevaron a conocer y adoptar a mis hijos en Uganda— se ve empañada por un relato que no se ajusta a la realidad de nuestro hogar".