CACSA cancela la segunda jornada del evento tras levantarse acta por presunto incumplimiento de la normativa de ruido

Leire Martínez, obligada a parar su actuación en el Festival de Les Arts de Valencia por quejas por la limitación de sonido

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ValenciaEl Festival de Les Arts en Valencia ha anunciado la suspensión de los conciertos programados para este 6 de junio por incumplirse la ordenanza de ruido. Esa que ya llevó a prohibir eventos así allí. Por su parte, el público admite sentirse "estafado".

La organización ha avanzado que devolverá todo el saldo restante de las pulseras, del importe de las entradas de día, así como del 50 % correspondiente de todos los tipos de abono: General, VIP y Golden VIP.

Sin embargo, los afectados están promoviendo en redes sociales una campaña para pedir que les reembolsen todo el dinero que se han gastado en los conciertos, pues ya en su primera jornada "no se escuchaba" apenas al artista.

Un grupo ha creado un perfil en la red social Instagram con la intención de movilizar a los asistentes que este 5 de junio vivieron una limitación del sonido que consideran que les impedía oír las actuaciones.

"Era escandaloso y patético, una gran decepción", lamentan

En declaraciones a Europa Press, el creador de la cuenta ha explicado que se llevaron una "gran decepción": "Se oía más el 'runrún del público que a los propios cantantes; era escandaloso y patético".

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Según ha resaltado, "el concierto era lo de menos", puesto que la falta de sonido era "muy grande". "Hemos hablado con abogados y ahora estamos recogiendo pruebas: gente que ha pagado hotel, transporte, las entradas; todo", ha descrito.

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Ha celebrado que parte del objetivo "se ha cumplido", tras el anuncio por parte de la organización de lo que va a devolver, aunque se han gastado más. Los asistentes piden el reintegro completo de la cuantía económica de las entradas.

"Buenísima la insonorización, tanto para vecinos como para asistentes", ironiza una. Otro perfil subraya que si la organización "sabía esto" era mejor "cancelar" el festival.

El grupo musical Siloé mostró carteles en los que se disculpaba con los asistentes. "Esto que está pasando es una vergüenza (...) Una falta de respeto hacia los artistas que llevan preparando su 'show' durante todo el año", son algunos de los mensajes que mostraron al público.

La organización trabajó "incesante" para encontrar "una solución"

En un comunicado, la organización informa de que el Ayuntamiento de Valencia y la Dirección General de CACSA les han notificado que no pueden celebrar la segunda jornada de Festival de Les Arts.

Por ello, se habilitará un canal específico para gestionar las devoluciones y cualquier incidencia que pueda surgir durante este proceso. El Festival promete trabajar para que se realice "de la forma más ágil y sencilla posible".

"Sabemos lo que significa esta noticia para las miles de personas que esperábamos vivir este segundo día de uno de los festivales más icónicos de nuestra ciudad.

"También sabemos lo que supone para las decenas de artistas, los cientos de trabajadores, colaboradores, proveedores y para toda la comunidad que formamos parte de Festival de les Arts", apuntan.

Explican que desde que tuvieron conocimiento de la sentencia el 25 de marzo de 2026 han trabajado "de manera incesante" para encontrar "una solución que permitiera la celebración" del evento.

Demanda de unos pocos vecinos y dos líneas de actuaciones

La justicia estimó la demanda de unos pocos vecinos del edificio ubicado en la Avenida Profesor López Piñero nº10 y condenó al Ayuntamiento de Valencia por vulneración de derechos fundamentales.

Durante este tiempo, los organizadores aseguran haber mantenido abiertas dos líneas de trabajo paralelas. Una fue tratar de mantener el festival en la Ciutat de les Arts i les Ciències, encontrando un equilibrio entre el descanso de los vecinos y la celebración en las mejores condiciones posibles.

Y otra se centró en buscar espacios alternativos que permitieran asegurar la realización del evento musical, si esa primera vía no prosperaba. Sobre la primera opción, afirman haber mantenido "numerosas reuniones" con CACSA y la Generalitat Valenciana.

Acerca de la segunda, señalan que visitaron lugares como La Marina de Valencia o el Circuito Ricardo Tormo en Cheste. Esa "voluntad" de encontrar soluciones "queda demostrada" por el traslado de otros eventos de la promotora, como 'Love The 90's' y 'I Love Reggaeton', al Estadi Ciutat de Valencia.

Sin embargo, la organización se muestra "enormemente triste" y "frustrada" tras comprobar que, "durante todo este proceso", no ha tenido "la oportunidad de mantener una reunión con la Alcaldía del Ayuntamiento de Valencia ni con responsables del consistorio para estudiar conjuntamente posibles alternativas que permitieran garantizar el futuro del festival en la ciudad".