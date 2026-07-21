Carlos Plá Valencia, 21 JUL 2026 - 11:06h.

La invitación de la organización les llegó a estos veteranos músicos solo 48 horas antes de la Final, a partir de ahí dos días frenéticos que recordarán durante todas sus vidas

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Poco más de 48 horas antes de la final del Mundial de Fútbol de 2026 los componentes del quinteto valenciano de metales Spanish Brass recibieron un mail invitándoles a interpretar el himno de España en la ceremonia inaugural del encuentro entre la Roja y Argentina. "Fue frenético. Todo se produjo a última hora", recuerda Inda Bonet, trombonista del grupo, que explica que "en horas te contactan cientos de personas para organizarlo todo, te llaman para preguntarte cómo íbamos vestidos, el hotel al que teníamos que ir. Nos dieron libertad para coger el vuelo que quisiéramos, pero teníamos que llegar a tiempo al ensayo general que fue el mismo día del partido".

Después de 37 años actuando por todo el mundo, a estos veteranos músicos les llegaba por sorpresa esta oportunidad única. Sin tiempo para pensar en lo que estaba sucediendo, suspendieron conciertos que tenían previstos para el fin de semana y comenzaron a ensayar el himno de España que llevaban 21 años sin interpretar. "La última vez fue en 1995 en la ceremonia de entrega de los Premios Príncipe de Asturias. Todavía era el actual rey príncipe, imagínate cuanto tiempo había pasado", cuenta.

Así se presentaron en el estadio. "Cuando ensayas ves la magnitud del evento", recuerda. Aunque eso solo fue el aperitivo, el verdadero golpe de realidad llegó segundos antes de la actuación. "Cuando empiezas a entrar al estadio y te vas hacia el centro del campo para subir a la plataforma sinceramente te acojonas bastante, pero la verdad es que todo salió muy bien, fue una experiencia maravillosa y estamos muy contentos", explica el músico.

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Una jornada inolvidable, con momentos que quedarán siempre en su memoria, como los minutos que compartieron en el backstage con las estrellas que participaron en el evento. "Estuvimos con Tom Cruise, Shakira o Laura Pausini. Fueron muy agradables y nos hicimos fotos con ellos".

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Espectadores de lujo

Tras la actuación, los cinco componentes del grupo también tuvieron la oportunidad de disfrutar de la histórica final. "Dentro del contrato se incluían las entradas para los cinco. Lo que no nos esperábamos es que íbamos a estar rodeados de argentinos y fue un poco acojonante porque son bastante más fanáticos que los españoles, pero bueno el sitio era chulo, estábamos bastante cerca del césped y pudimos celebrar el gol".

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Una celebración especial porque al autor, Ferrán Torres, es valenciano como ellos. "La final tuvo un importante acento valenciano, nosotros interpretamos el himno y Ferrán marcó el gol, fue una experiencia increíble".