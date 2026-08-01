El prófugo de 27 años se enfrenta a una posible cadena perpetua en Reino Unido por sus delitos cometidos

Además de disparar contra personas, el fugitivo formó parte de un grupo que distribuía cocaína, heroína y cannabis

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AlicanteUn peligroso fugitivo británico que estaba siendo buscado por narcotráfico y usar armas de fuego contra las personas fue detenido en la localidad de Algorfa (Alicante).

Considerado por las autoridades del Reino Unido uno de sus principales objetivos criminales, estaban incluso tramitando su inclusión en la lista de delincuentes más reclamados del país.

Tenía en vigor una orden internacional de detención y entrega desde el mes de junio, según ha precisado la Policía Nacional este 1 de agosto en un comunicado emitido.

Distribución de cocaína, heroína y cannabis

Después de recibirse la solicitud de colaboración para dar con el paradero del prófugo, se le consiguió ubicar en el municipio alicantino, donde fue interceptado en los alrededores de su domicilio.

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Los días previos de averiguaciones dieron resultado hasta localizar al peligroso joven de 27 años. Se montó un dispositivo especial en el que los agentes tuvieron que extremar la seguridad hasta arrestarlo sin que opusiera resistencia.

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Según ha detallado la Policía, formó parte de un grupo criminal dedicado a distribuir cocaína, cannabis y heroína. Además, también habría cometido otros hechos por los que se le buscaba, entre 2023 y 2024.

Posible cadena perpetua por los delitos cometidos

Incluso estando en libertad provisional habría delinquido y se podría enfrentar por todo ello a una pena de cadena perpetua en el país británico, donde será juzgado.

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Ya ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción en funciones de guardia del Tribunal Central de Instancia para iniciar el procedimiento de extradición a Reino Unido.