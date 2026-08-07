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La Policía de Jávea, Alicante, denuncia a un conductor por llevar en el techo de su coche a una persona: "La carretera no es un juego"

Denuncian a un conductor por llevar en el techo de su coche a una persona por Jávea, Alicante
Denuncian a un conductor por llevar en el techo de su coche a una persona por Jávea, Alicante. Redes Sociales
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JáveaLa Policía de la localidad alicantina de Jávea ha denunciado al conductor de un turismo por conducción temeraria tras circular por la carretera con un ocupante subido en el techo del vehículo.

A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, los agentes han denunciado la conducción temeraria que fue captada y grabada por un testigo.

La conducción temeraria por las carreteras de Jávea

"Esta imprudencia no solo pone en grave riesgo la vida de la persona en el exterior y la seguridad del resto de usuarios de la vía, sino que constituye una infracción muy grave a la normativa de tráfico", advierte la Policía de Jávea en sus redes sociales.

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Además, desde el cuerpo armado advierten que este tipo de infracciones pueden llevar a la pérdida de seis puntos del permiso de conducir y multa económica.

"La carretera no es un juego ni un escenario hacer acrobacias que suponen imprudencias. Al volante, la seguridad es lo primero", detallan los agentes de la Policía Local de Jávea.

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