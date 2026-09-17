El ES-Alert llegó a las 22:08, pero la lluvia llevaba ya dos horas cayendo y sorprendió a muchos en la calle

Las preocupantes imágenes del barranco del Poyo en Paiporta, en alerta por riesgo de inundación: coches flotando y vecinos angustiados

Compartir







ValenciaLas fuertes lluvias caídas en Valencia en las últimas horas han vuelto a avivar la preocupación y el miedo tras nuevas inundaciones que han puesto a los ciudadanos en alerta con el estremecedor recuerdo de la DANA del 29 de octubre de 2024 muy presente.

Otra vez, algunas calles, anegadas, se han convertido en ríos, con los coches cubiertos cada vez más por el agua, garajes inundados y muchos contenedores arrastrados por las riadas. La situación, provocada por las fuertes tormentas que sacuden al este del país, obligó al envío de un mensaje de alerta ES-Alert a la población de la provincia a las 22:08, con el debate otra vez abierto sobre si éste llegaba otra vez tarde.

PUEDE INTERESARTE Hallan muerto a un hombre arrastrado con su coche por una riada en Olivella, Barcelona

Miedo en Valenciana por las nuevas inundaciones

En el aviso enviado por las autoridades, el mensaje recalcaba una vez más la necesidad de extremar las precauciones: evitar desplazamientos, alejarse de los cauces y subir a las plantas superiores de las viviendas. No obstante, sorprendidos por el temporal, algunos conductores quedaron atrapados, mientras el agua inundó el metro, obligó a suspender el servicio de Cercanías y hasta se cerró el aeropuerto. La lluvia torrencial, paralizó la ciudad, dejando a los valencianos otra vez con el miedo a las fuertes tormentas.

Recordando la DANA de hace casi dos años, las lluvias sorprendieron a muchos en la calle. El ES-Alert llegó a las 22:08 pero la lluvia llevaba ya dos horas cayendo.

PUEDE INTERESARTE Descenso de las temperaturas en el norte y tormentas fuertes en el este y Baleares: la Aemet alerta de posibles inundaciones y riadas

“Viendo que aún no se nos ha mandado ningún aviso sobre la posible alerta que puede haber mañana, por prudencia, vamos a suspender las clases de todos los centros escolares”, apuntaba anticipándose el alcalde de Paterna, Juan A. Sagredo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En total, más de 470 incidentes se registraron en esas primeras horas de pánico. En Torrent, unas mujeres tuvieron que ser rescatadas en su coche tras quedarse en mitad de la calle sin poder avanzar más. Mientras, con las alcantarillas desbordadas, el agua también entraba al Hospital Clínico de Valencia, donde con cubos y toallas en el suelo los trabajadores hacían lo que podían.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Al mismo tiempo, varias estaciones de metro quedaron inoperativas, con las vías totalmente inundadas y los pasajeros en los andenes esperando a poder salir.

De igual modo, también en el interior de establecimientos como un supermercado en Moncada, el agua causó estragos, cubriendo casi la mitad de la entrada. Todo ello bajo un cielo también iluminado por intensos rayos, llegando a caer alrededor de 9.000 en apenas dos horas. Uno de ellos, de hecho, provocó un incendio en un centro comercial en Alfafar.