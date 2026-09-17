El joven bajó al garaje para ver el estado de su coche, cuando llegó al segundo sótano el ascensor se quedó parado y agua inundó la cabina en segundos

Un diluvio histórico desata de nuevo el pánico en los municipios afectados por la DANA en Valencia: "Ha sido una tarde y una noche de mucha angustia"

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Eran las 21:30 horas. Hacía poco más de 10 minutos que había comenzado a llover y Adrián, un joven vecino del barrio valenciano de Benicalap, decidió bajar al garaje. "Nos dijeron que estaba entrando agua en el garaje y quería ver el coche, no tenía ninguna intención de sacarlos", cuenta.

Para evitar quedar atrapado en el ascensor comenzó a bajar por las escaleras, pero cuando llegó al rellano, la puerta de acceso al sótano estaba cerrado. "En ese momento no tenía la llave. Pensé que solo eran dos pisos y cogí el ascensor", relata.

Un grave error. Cuando llegó al segundo sótano el ascensor se quedó parado. "No podía abrir la puerta y empezó a entrar agua a raudales por abajo y por el techo. En segundos el agua me llegó a las rodillas y no podía salir".

Sin posibilidad de escape, Adrián sacó el teléfono móvil y comprobó que tenía algo de cobertura. "Envié una foto y un mensaje al grupo de Whatsapp de la comunidad de vecinos pidiendo ayuda".

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La urgencia de la situación no daba margen a esperar la llegada de los bomberos y un grupo de seis vecinos decidió bajar a rescatarlo. "El agua me llegaba por el pecho cuando llegaron. No sé cómo lo hicieron, pero rompieron la puerta y pude salir. Son mis ángeles de la guarda, explica.

Con el agua subiendo por segundos, tenían que ponerse rápidamente a salvo. "Íbamos nadando por el garaje. Era una locura. Cuando salimos a la calle, el agua nos llegaba por la cintura", recuerda.

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Luchando contra la fuerza del agua, que bajaba con fuerza por la calle, consiguieron alcanzar el patio y volver a sus casas. "He pasado una noche muy mala. No podía dejar de pensar lo que pudo haber pasado y recriminándome haber cogido el ascensor", señala. Son mis ángeles de la guarda", asegura.

40 coches y 20 motos destrozados

Al amanecer, los vecinos de este edificio del barrio de Benicalap han podido comprobar la gravedad de los daños que ha provocado el diluvio en su garaje. 40 coches y 20 motos han quedado destrozados por el agua, al igual que los trasteros de la finca. "Entraba una cascada de agua porque la calle está mal diseñada y la rotonda está más alta. Los vecinos del edificio de al lado han presentado una demanda contra el Ayuntamiento porque su garaje siempre se inunda", explica Adrián, que ha perdido dos coches y una moto. "No puedo ir al trabajo porque está en Puzol y no tengo como desplazarse", lamenta.

Ahora todos los afectados deben esperar a que el agua baje o que los bomberos puedan achicarla para comprobar el estado de sus vehículos y dar parte a los seguros.