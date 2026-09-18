La chica de 22 años ha regresado precipitadamente a su país en busca del apoyo de su familia ante las secuelas psicológicas que le han quedado tras la agresión sexual

Detenido en Palma por agredir sexualmente durante cinco años a la hija menor de su ex

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El shock emocional sufrido por la joven violada por un hombre en la playa de la Malvarrosa ha provocado su vuelta inmediata a su país de origen. Los hechos se produjeron durante la madrugada del domingo 30 de agosto, cuando la chica de 22 años, que se encontraba tumbada en la arena en estado de embriaguez después de darse un baño en el mar, fue agredida sexualmente por un joven marroquí. El agresor empleó la fuerza y la penetró mientras le mantenía la boca tapada.

Fue un joven que se encontraba en la zona el que avisó a la policía al presenciar el ataque. Cuando los agentes llegaron, el presunto agresor trató de huir, pero finalmente fue detenido después de agredir a un agente.

La chica agredida fue trasladada al Hospital La Fe de Valencia para recibir atención médica, pero días después no acudió al juzgado a ratificar la denuncia, lo que provocó la puesta en libertad provisional del agresor. Ahora, tres semanas después de la agresión, la juez que lleva el caso se ha visto obligada a sobreseer la causa provisionalmente porque la policía no ha podido localizar a la víctima, según ha informado 'Las Provincias'.

Secuelas psicológicas

Los agentes que llevan la investigación han podido constatar que la chica ha regresado a su país de origen en busca del apoyo de su familia tras la agresión sexual sufrida, que la ha provocado graves secuelas psicológicas. La joven ha dejado a medias los estudios que estaba cursando en la universidad y la vida que tenía en Valencia. No obstante, según fuentes judiciales, la víctima ha expresado su intención de acogerse a la posibilidad de emplear los medios telemáticos que le ofrece la justicia para llevar adelante la causa judicial.

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Mientras tanto, la magistrada de la Sección de la Violencia contra la Mujer se ha visto obligada a dejar en libertad provisional al presunto agresor a la espera de que la joven ratifique la denuncia.