Las tormentas han impactado en las últimas doce horas en la Comunidad Valenciana, principalmente en zonas próximas a la costa y sin mucha penetración hacia el interior

El temporal deja a más de 400.000 estudiantes sin clases, mientras que Renfe ha suspendido en Valencia las conexiones con Cataluña, además de los trenes de Cercanías y Media Distancia

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Los chubascos con tormenta de intensidad torrencial han impactado en las últimas doce horas en la Comunidad Valenciana, principalmente en zonas próximas a la costa y sin mucha penetración hacia el interior en la Plana Alta, el Baix Maestrat y la Ribera, ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Se trata de unas lluvias e inundaciones que este viernes amenazan al sur de Tarragona y a la provincia de Castellón, en aviso rojo por riesgo extraordinario, donde en municipios como Alcalà de Xivert se han registrado acumulados de 145,8 litros por metro cuadrado.

Los conductores ya intentan poner sus vehículos a salvo ante un temporal que deja a más de 400.000 estudiantes sin ir a clase. Por su parte, Renfe ha suspendido en Valencia las conexiones con Cataluña, además de los trenes de Cercanías y Media Distancia.

Las lluvias torrenciales comenzaron durante la tarde del jueves

La Aemet explica que ha habido mucha actividad en el mar, con tormentas que han tocado tierra durante la madrugada en el litoral de Castellón, sobre todo en el norte, mientras que en el litoral sur de Valencia las tormentas fueron por la noche.

Se han producido algunas inundaciones en localidades del litoral norte de Castellón y zonas de la Ribera por las precipitaciones 'in situ', añade Aemet. A primera hora de la mañana solo se ha registrado tormenta en tierra en la comarca de La Ribera, entre Almussafes, Sollana y el Perelló. Llueve también en el litoral del Baix Maestrat con tormentas cercanas en la provincia de Tarragona.

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En cuanto a los acumulados de agua en las últimas doce horas, las redes de Aemet y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han registrado 145,8 litros por metro cuadrado en Alcalà de Xivert, 127,8 en Polinyà del Xúquer y 121 en Torreblanca.

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La red de Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET) informa de registros de 140,6 litros por metro cuadrado en Cervera del Maestre; 133,4 en Cabanes Ribera; 125,8 en Peñíscola; 106,8 en Corbera; 92,8 en Benicarló y 89,1 en Vinaròs.