Después de una noche de riadas en las calles e inundaciones, este viernes se prevén acumulados de más de más de 90 litros por metro cuadrados en solo tres horas

Protección Civil y la Generalitat recomiendan evitar desplazamientos, no salir al exterior y no ir a buscar el coche ni bajar a sótanos

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Los ciudadanos de las comarcas del Baix Ebre y el Montsià, en Tarragona han recibido sobre las 7:12 de este viernes un nuevo mensaje ES-Alert de Protección Civil con información sobre inundaciones importantes en la zona, donde la lluvia puede dejar más de 90 litros por metro cuadrados en solo tres horas.

Protección Civil recomienda evitar desplazamientos, "sobre todo por vías secundarias y locales o caminos, que pueden quedar afectados por el desbordamiento de rieras y barrancos". La Generalitat añade a sus recomendaciones no salir al exterior y no ir a buscar el coche ni bajar a sótanos. Así ha advertido a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

Alerta roja por peligro extraordinario en Tarragona, Castellón y Valencia

El sur de Cataluña amanece una jornada más en aviso rojo por lluvias y tormentas después de una noche en la que los aguaceros no han dado tregua, dejando riadas en las calles e inundaciones en tan solo una hora. Durante este viernes, las clases y actividades se han cancelado.

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Hasta diez comunidades se mantienen en alerta, con avisos naranjas en el litoral y prelitoral mediterráneo, y en rojo, por riesgo extraordinario en Tarragona, Castellón y Valencia. Esta última provincia permanecerá 18 horas en alerta continuada, donde el riesgo es alto por posibilidad de tormentas estáticas, que descargarán grades cantidades de agua.

En estos momentos, en los municipios de Deltebre y Roquetes, constan 1.230 abonados sin luz a causa de las tormentas y también hay algunas incidencias de tráfico en el sur de Cataluña, tal y como informa Protección Civil.

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El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que hay 8 carreteras cortadas: la C-12 en Tortosa; la TV-7044 en Montblanc; la T-1025 y la TV-3421 en Mas de Barberans; la TP-3311 en Galera; la TP-3318 en Alcanar y la T-331 en Freginals, Tarragona.

Entre las 23:00 y las 06:00 horas, los Bomberos de la Generalitat han recibido 50 avisos en el Baix Ebre y el Montsià, en su mayoría por inundaciones en bajos, problemas de movilidad e incidencias eléctricas.