El supuesto autor del disparo, un hombre de nacionalidad colombiana, efectuó un disparo hiriendo de gravedad a otro hombre de Mali de 46 años que tuvo que ser operado de urgencia

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Agentes del Grupo de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional de Valencia siguen buscando a un hombre que presuntamente hirió a otro de un disparo este martes cerca del Palacio de Congresos de la ciudad y se dio a la fuga.

Según han confirmado fuentes policiales, la operación continua abierta para tratar de localizar al presunto autor del disparo.

Los hechos tuvieron lugar este martes por la tarde en las inmediaciones del Palacio de Congresos de Valencia, donde un hombre de 46 años resultó herido tras recibir un disparo.

Operado de urgencia

Según los primeros indicios, la víctima, un hombre de Mali, recibió un disparo presuntamente efectuado por otro varón de nacionalidad colombiana, quien se dio a la fuga y es buscado por las autoridades policiales.

El herido fue atendido por un equipo médico del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), que posteriormente lo evacuó a un centro hospitalario de la capital valenciana, donde fue intervenido quirúrgicamente de urgencia.