Carlos Plá Valencia, 18 NOV 2026 - 04:30h.

A sus 22 años, Raül ha abierto esta nueva ruta en línea recta después de recorrer caminos desiertos, días solo en la montaña y con la inestimable ayuda de la gente que se ha ido encontrando

Diego Poncelet, el skater más rápido del mundo gracias a los consejos de un monje budista: “Patino mejor con miedo"

Compartir







1.138,03 kilómetros, 700,05 andando y 435 en bicicleta, entre Santander y Granada. Un recorrido de norte a sur de España, con un desnivel positivo de 17.812 metros y más de 100.000 kilocalorías quemadas. Son los números de una gran aventura, que ha convertido a Raül Valdecantos en la primera persona en cruzar el país en línea recta y que surgió como una idea "tonta" en la cabeza de este intrépido joven de la Font d´En Carrós (Valencia) de 22 años. "Vi que un chico recorrió Francia en línea recta, yo hacía tiempo que no hacía nada diferente y pensé ?¿por qué no?", recuerda.

Vinculado toda su vida al deporte, la naturaleza y los viajes, Raül estudio Ciencias del Deporte, y ha convertido sus aficiones en una forma de vida a través de la creación de contenido en redes sociales, donde reúne a más de 200.000 personas que han seguido este reto. "Quería salir un poco de la zona confort, de aprender nuevas cosas y también generar cierto impacto positivo en la gente, enseñando la manera que tengo yo de ver la vida", explica.

Antes de partir, Raül planificó un posible recorrido y estudió cómo y dónde encontraría comida y refugio para descansar. "Si quiere hacer algo similar, que lo hagan, pero no hay que ir a lo loco, hay que prepararlo, aunque a diario tienes que hacer muchos cambios porque hay cosas que no puedes controlar", asegura.

La hospitalidad y los bares

En los 44 días de travesía, Raül ha contado con grandes aliados para hacerla más llevadera. "Lo mejor ha sido la buena gente que me he conocido. Personas que me han dejado dormir en sus casas, me han animado o me han dado conversación después de días solo por la montaña. Hay muy buena gente, que solo te quiere ayudar", afirma.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La otra gran ayuda la ha encontrado en los bares de los pueblos más recónditos del país. "En España hay muchos bares y cada vez que llegaba a un sitio, por muy pequeño que fuera había un bar. Ahí podía comer, descansar, preguntar a los vecinos y conseguir provisiones para etapas en las que me iba a pasar varios días sin ver a nadie", explica.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Un exigente y duro recorrido en el que ha tenido la compañía puntual de unos amigos. "En pequeños tramos se han unido a mí tres amigos para estar conmigo y hacerlo un poco más fácil". Con uno de ellos vivió uno de los momentos que nunca olvidará. "Estábamos durmiendo en las hamacas en medio del monte, llevamos ya dos días en la montaña, sin internet, sin ver a ninguna persona, solo animales. Lo que no sabíamos era que estábamos en plena época de berrea y nos despertamos con un ciervo resoplándonos en la cara, gruñendo y dando vueltas alrededor de nosotros. La verdad que nos asustamos, pero pudimos recoger el campamento y marcharnos".

A diferencia de otros trayectos, como las diferentes rutas del Camino de Santiago, Raül no contaba con sendas o pasos establecidos. "El recorrido que he hecho lo he inventado yo, creo que he pasado por muchos caminos que nadie ha pasado o que llevan años sin pisarse, porque, incluso, no había camino y no te encontrabas a nadie. Era una sensación increíble".

Durante la travesía, Raül reconoce que ha vivido momentos duros. "Después de cruzar Sierra Morena me quedé una noche a descansar en un hostal porque no podía más a nivel físico y mental de todos los estímulos. Me pasé tres días andando aislado del mundo, todas las rutas fueron muy duras, más el cúmulo de lo antes, así que me dio un poco de bajón, pero después dije que había que seguir adelante".

Pequeños contratiempos que no enturbian la experiencia vivida por este joven que anima a sus seguidores a salirse de lo establecido si buscan disfrutar de experiencias nuevas. "Quiero demostrar que se pueden hacer cosas más allá de lo rutinario y motivar un poco a que la gente salga ahí fuera y haga lo que le apetece. ¡Que se atreva!", insiste.