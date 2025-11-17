Carlos Plá 17 NOV 2025 - 06:00h.

Junto a su compañero Pedro Jiménez, van recorrer 35.000 millas naúticas en condiciones extremas cruzando la Antártida y el Ártico

ValenciaFaltan solo unas horas para que la castellonense, Paula Gonzalvo, y su compañero Pedro Jiménez, se embarquen en el velero, "Alegría Marineros", para realizar una travesía alrededor del mundo nunca realizada. "Mientras estábamos documentándonos nos dimos cuenta de no se había hecho nunca. Se habían realizado etapas por separado, pero nunca juntas. Es muy exigente", explica.

La Vuelta Vertical supone la primera circunnavegación de la historia siguiendo el meridiano 0º hasta el 180º, cruzando ambos círculos polares y navegando por los cinco océanos del planeta. "Es un gran desafío porque implica circunnavegar la Antártida y también hacer el paso del noroeste, que por desgracia por el cambio climático ahora se puede hacer, que es el Ártico, desde Canadá a Groenlandia".

Todo ello en tan solo 12 meses y un recorrido de 35.000 millas naúticas (65.000 kilómetros) en condiciones extremas con hielo, olas de hasta diez metros y fuertes borrascas. "En este reto es muy importante el tiempo y nos tenemos que dar mucha prisa para poder hacerlo en el verano del sur y en el verano del norte para que haya luz en la Antártida y luego corriendo al norte para volver al verano y volver a tener luz las 24 horas, si algo se retrasa no podríamos continuar con la siguiente etapa porque habría mucho más hielo y sin luz no se puede completar".

Una aventura de otra época para la que llevan preparándose años, ya que Paula y Pedro tienen una amplia experiencia en el mar, incluidas 17 expediciones a la Antártida entre los dos y numerosas travesías transoceánicas. "Damos la vuelta completa a la Antártida. Es un continente que normalmente lo vemos como una línea en el mapa y no lo tenemos en cuenta, pero es enorme. De hecho, es la etapa más larga, son 100 días en el mar sin escalas".

En total van a realizar solo cinco paradas en todo el año para hacer acopio de víveres y de combustible, además de realizar reparaciones en el barco, "A pesar de que lo cuidamos mucho es un ambiente muy hostil y se rompen las cosas".

El velero la "Alegría Marineros" está diseñado específicamente para soportar las condiciones más extremas del planeta y cuenta con redundancia en todos los sistemas críticos con dos pilotos automáticos, dos rádares, múltiples sistemas GPS, triple comunicación satelital, sistemas de energía y achique por duplicado, entre otros.

Colaboración con la ciencia

Durante la travesía, además de navegar, los dos tripulantes realizaran importantes labores para colaborar con la ciencia. "Al ver que era un viaje único nos pusimos en contacto con unos científicos para servir como plataforma a la ciencia. Es tan difícil acceder a esos lugares que nos van a permitir recoger datos que normalmente no tienen. Además de la recogida de muestras de zooplactón, microplásticos o ADN, se va a realizar barimetría o se van a contrastar datos con los satélites. Es muy amplia la información que vamos a proporcionar y que puede servir también para ver la evolución del cambio climático".

24 horas en directo

Otro de los objetivos que se han marcado es hacer más accesible la navegación y la aventura. Para conseguirlo, van a retransmitir durante 24 horas al día en directo la travesía gracias a unas cámaras instaladas en la cubierta de la embarcación y el uso de satélites. "Aquellos que nos sigan van a aprender muchísimo de las maniobras y de la estrategia que vamos a seguir. También van a poder ver una especie de google maps del mar, con los vientos que hay, la posición en la que estemos o los objetos flotantes que pueda haber. Es como navegar desde casa".