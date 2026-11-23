Celia Molina 23 NOV 2026 - 13:51h.

El jugador del Celta de Vigo acudió con su novia al evento de GQ donde recibió el galardón como Hombre del Año 2026

Borja Iglesias conmueve a una aficionada del Celta que sobrevivió a un grave accidente: "Me alegraste un poquito más el día"

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Tras haber formado parte del equipo que consiguió la victoria para España en el último Mundial de Fútbol, Borja Iglesias, muy conocido en las redes por posicionarse en contra del racismo, la situación de la vivienda o por defender los derechos LGTBI, ha sido galardonado como Hombre del Año por la revista GQ.

Según comunicó el Celta de Vigo en su web, el delantero recibió este reconocimiento por su trayectoria deportiva y, especialmente, "por representar una forma de entender el deporte que va más allá del terreno de juego". "Su compromiso social, la defensa de la empatía y la libertad y su manera de expresar sus convicciones son algunos de los aspectos valorados por la revista para entregarle este galardón", apuntaron.

"Un reconocimiento a un futbolista que, dentro y fuera del campo, ha demostrado que el deporte también puede ser una herramienta para transmitir valores y contribuir a una sociedad mejor", añadieron.

"Nos lo tomamos todo a risa"

En GQ, el propio Iglesias explicó por qué, en muchas ocasiones, utiliza sus redes para defender causas sociales: "Puedo entender también a los compañeros que eligen no posicionarse. La forma que tenemos algunos de posicionarnos nos genera mucho amor, pero también nos genera cierto odio y algo de crispación, tanto en los estadios como en las redes, sobre todo… Pero por otra creo que somos muy afortunados y tenemos un altavoz bastante importante", aclaró.

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Pero, sin duda, la declaración más llamativa que hicieron él y su novia, la influencer María Valero, hicieron sobre cómo hace que funcione una relación a distancia como la suya: "Tenemos una relación a distancia y estamos acostumbrados. Hace muchos esfuerzos para ir a verme", aseguró el jugador. Sobre las claves de su éxito como pareja, María añadió: "Estamos todo el día de cachondeo. Nos tomamos todo a la risa".

Esa complicidad y buen humor se apreció durante su paso por la alfombra roja del evento de GQ, donde se besaron y derrocharon buen rollo entre los dos.

Por último, al ser preguntado por si nuestra camiseta representa a la España actual, Borja respondió: "La sociedad española puede encontrar algo en distintos jugadores de la Selección y eso es muy bonito, porque al final genera esa emoción tan bonita que pudimos vivir, obviamente al ganar, pero ya no solo al ganar, sino durante el camino. El cariño que recibíamos era hacia cada jugador, pero también de cada ciudad, de cada estatus social: todos convivíamos con ese objetivo de querer ganar el Mundial y disfrutar de ello", concluyó el delantero.