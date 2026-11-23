La ruptura salió a la luz el pasado 14 de noviembre, cuando la modelo confirmó públicamente que llevaba tiempo separada del brasileño

Joana Sanz y Dani Alves se separan: los motivos de su ruptura

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La historia de amor de Dani Alves y Joana Sanz ha llegado a su fin. Después de nueve años de matrimonio, una hija en común y una relación que ha atravesado un sinfín de baches, la modelo y el exfutbolista se enfrentan ahora a un divorcio que podría estar lejos de resolverse de manera amistosa.

A las diferencias personales que han terminado por distanciarlos se han sumado sus discrepancias económicas, una posible reclamación de deudas y la custodia de su hija en común.

La ruptura salió a la luz el pasado 14 de noviembre, cuando Joana confirmó públicamente que llevaba tiempo separada del brasileño. Sin embargo, las informaciones que han ido apareciendo en los días posteriores apuntan a que el final de su matrimonio esconde una situación bastante más complicada de lo que podía parecer en un principio.

Separación de bienes y reclamo de deudas

Ambos se casaron en régimen de separación de bienes. La propia modelo habló de ello públicamente en 2023, cuando atravesaron su primera gran crisis sentimental después del ingreso del futbolista en prisión.

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En aquel momento, Joana fue tajante al explicar que no tenían patrimonio compartido y que, por tanto, no había nada que repartir en ese sentido. "No tenemos absolutamente nada que hablar de dinero porque tenemos separación de bienes y no tenemos nada en común", aseguró entonces en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

Sin embargo, que cada uno tenga su propio patrimonio no significa que no puedan surgir reclamaciones económicas durante el proceso de divorcio. Y ese sería uno de los principales problemas a los que se enfrentan ahora.

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Según ha trascendido, el procedimiento se estaría planteando por la vía contenciosa y las diferencias económicas habrían complicado la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Por ello se apunta a una posible reclamación de dinero, ya que la modelo en sus redes habría asumido determinados gastos del exfutbolista durante los momentos más complicados de su vida.

De hecho, Sanz ha sido la encargada de poner sobre la mesa esta cuestión. Su enfado llegó después de que Alves compartiera un mensaje en el que afirmara después de convertirse en predicador que Jesús había sido el único que había permanecido a su lado cuando otras personas le dieron la espalda.

La respuesta de la modelo fue rotunda: "Gasté mi dinero en pagar tus cuentas y tus deudas. Todo esto después de que me hicieras mierda y encima me dijeras que me buscara la vida sola. Tú me echaste y yo me quité para ponerte a ti cuando era la útima persona del planeta que deberías de haber recibido apoyo o bondad", comentó en uno de los post de Alves.

Y añadió: "Todos a los que mantenías te dieron la espalda, a mí que ni un vuelo me tuviste que sacar para visitarte jamás en la vida, me pagas con mal agradecimiento de manera pública. Tardé en darme cuenta, pero mejor tarde que nunca".

La custodia de Julieta

Pero más allá del dinero hay otro problema clave en este divorcio. La hija que tienen en común, Julieta, que nació en octubre del año pasado. el 7 de octubre de 2025 en Barcelona.

La pequeña llegó después de un largo y complicado camino para Joana Sanz, que había hablado de sus dificultades para convertirse en madre. La modelo explicó que se había sometido a dos fecundaciones in vitro, había sufrido tres pérdidas y había pasado por una intervención de trompas, además de enfrentarse a un diagnóstico de endometriosis.

En marzo de 2025 anunciaron su embarazo, apenas tres días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña absolviera a Alves. Para la modelo, aquella noticia suponía cumplir un deseo que llevaba años persiguiendo.

Ahora, con la separación, la organización de la vida de la niña se convierte en una de las cuestiones más delicadas.

Por el momento, no se han hecho públicos los términos de un posible acuerdo de custodia ni se conoce si ambos han alcanzado algún pacto sobre las visitas, la residencia habitual, las responsabilidades económicas relacionadas con su hija o si Joana regresará a Tenerife.