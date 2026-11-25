Carlos Plá Valencia, 25 NOV 2026 - 15:17h.

La sentencia declara probado que los policías estaban de servicio y debidamente uniformados a bordo de un coche patrulla cuando menospreciaron a la víctima

Los mensajes de odio en redes se reducen un 33 %, pero aumentan contra las personas migrantes

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La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a penas de nueve meses y un año y medio de prisión a dos policías locales de Benidorm por un delito de odio cometido contra una persona transexual.

La sentencia declara probado que los funcionarios, cuando estaban de servicio y debidamente uniformados a bordo de un coche patrulla, humillaron y menospreciaron a una mujer transexual por razón de su identidad sexual el 1 de mayo de 2020.

En concreto, uno de ellos le espetó: "Te lo digo en serio, de día eres más feo", así como "¿Qué hacéis ahora que no podéis comer pollas ni robar?, ¿Cómo vivís?". El otro agente reafirmó a su vez esa conduta y, "faltando a su obligación legal de actuar, lejos de impedir el ataque legal" que sobre la víctima "se estaba produciendo por su compañero, grabó con su teléfono móvil personal esos hechos", señala el Tribunal en la resolución judicial.

A continuación, este último acusado compartió el vídeo por WhatsApp con su propio compañero, quien a su vez lo reenvío a un grupo de compañeros de trabajo en esa misma red social. El vídeo fue finalmente subido por una persona que no ha sido identificada a Youtube y tuvo una gran repercusión en redes sociales y en los medios de comunicación.

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Trastorno de estrés agudo

Según recoge la sentencia, la víctima sufrió un trastorno por estrés agudo tras los hechos y deberá ser ahora indemnizada por ambos condenados de forma conjunta y solidaria con 6.000 euros, cantidad que ya ha sido consignada en una cuenta judicial.

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La Sección Primera de la Audiencia alicantina ha absuelto a ambos policías locales de un delito contra la integridad moral y de un delito de omisión del deber de perseguir delitos. Sin embargo, les condena por un delito de odio, en su vertiente de discriminación por razón de la identidad de género de la perjudicada, "una persona extranjera, con escasa formación y transgénero que se ve abocada a la prostitución", según los fundamentos jurídicos de la sentencia.

"No es necesario vejar y humillar a una persona para justificar ninguna actuación, queda claro a la Sala que la intención de pararla era humillarla y grabarla", señalan los magistrados.

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Así, el Tribunal impone a uno de los acusados un año y medio de prisión y al otro, nueve meses, así como al pago de sendas multas, tras aplicarles las atenuantes de dilaciones indebidas (en ambos casos) y reparación del daño, también a uno de ellos. Igualmente, inhabilita a los dos agentes para ejercer la profesión de policía local durante el tiempo de sus respectivas condenas.

Por último, acuerda deducir testimonio de la causa y remitirla al Tribunal de Instancia de Benidorm para que un juzgado abra una investigación contra ambos condenados por otro delito: falsedad en documento oficial cometido por funcionario público en el ejercicio de sus funciones.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.