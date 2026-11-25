Celia Molina 25 NOV 2026 - 15:17h.

Juan, José y Enrique Salazar han contestado con mucha simpatía a la broma viral que han hecho sus hermanas, Toñi y Encarna

Las Azúcar Moreno, en el punto de mira: "Dieron un concierto de 20 minutos sin saberse las letras"

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Esta semana, los fans de Azúcar Moreno se llevaron el susto de sus vidas con la sorprendente (y viral) declaración que hicieron Toñi y Encarna en el podcast 'Kapra Diner'. Aún sabiendo que este formato acostumbra a gastar bromas llamativas con el objetivo de hacerse viral, el mundo de flamenco quedó en shock cuando estas míticas cantantes aseguraron que, en realidad, no son hermanas:

"Nosotras no somos hermanas. Jamás lo hemos dicho, pero ya es hora. Teníamos miedo porque la gente se iba a llevar una decepción muy gorda", dijeron ambas en el podcast. "Llevamos 40 años en la música, la gente nos conoce como las hermanas Azúcar Moreno y todo es mentira. Tampoco somos hermanas de Los Chunguitos. Nosotras éramos sus fans, le hacíamos los coros y la gente nos asoció con ellos pero, en realidad, familia no somos", añadieron, reventando los audímetros.

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"Cuando nosotras nacimos como dúo, pues pensamos, bueno, decimos que somos hermanas, pero somos amigas de la infancia. Y tampoco nos apellidamos Salazar, sino Silva y Molina", concluyeron, sembrando la duda, ¡hasta en uno de Los Chunguitos!.

"A mí hasta me entraron dudas"

Dada lo convincentes que fueron y la viralidad de sus palabras en la red, las Azúcar Moreno tuvieron que salir para explicar que todo había sido una broma: "Entramos en el juego por divertirnos y porque nos lo pidieron", dijeron, por lo que solo se trataba de un juego.

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Ambas se han mostrado muy sorprendidas de la repercusión que han tenido sus palabras ya que "no pensábamos que la gente se lo iba a creer". Así, aprovecharon para zanjar todo tipo de rumores diciendo: "Aunque no nos parezcamos, somos hermanas. También de Los Chunguitos". Y ahora han sido ellos los que se han pronunciado al respecto.

"El otro día lo puse yo y me asusté. Pensé, ¿qué dice está? Si llevamos toda la vida juntos. A mí me entraron hasta las dudas", ha dicho, con mucha gracia Juan Salazar. Sus hermanos, José y Enrique han constatado que se trataba de un scketch y que no hay más que mirar a Juan para ver lo mucho que se parece a Toñi o a José, que "es igualito que Encarna".

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Para quien todavía no lo sepa, las Azúcar Moreno son hijas de Gonzalo Salazar Molina y Candelaria Salazar, quienes tuvieron un total de nueve hijos. Enrique, Juan y José Salazar fueron integrantes originales del icónico grupo de rumba Los Chunguitos, donde ellas empezaron haciendo los coros. Enrique falleció en 1982 y el resto de sus hermanos se llaman Aurelia, Carlos, Manuel y Sara Salazar.