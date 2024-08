Sofía Suescun ha vuelto a dar otra respuesta a la tensa situación familiar que vive. Su última publicación de Instagram es un claro mensaje para Maite Galdeano y una declaración de intenciones tras los durísimos vídeos que su progenitora vertió contra ella y su novio Kiko Jiménez. Ahora, la exconcursante de ' Supervivientes All Stars ' ha revelado el nuevo paso que ha dado al frente tras echar a su madre de su casa . Parece que ya no hay marcha atrás...

La que fuera también ganadora de 'Supervivientes' ha hecho suya la máxima de 'borrón y cuenta nueva' y, para ello como si fuera una ruptura con un ex en toda regla, se ha desprendido de muchos objetos de su pasado . En su caso, la ruptura es con su madre Maite Galdeano y el dar este paso le está ayudando a recolocarse en su nueva situación.

"Desprenderme de los objetos que no utilizo me ayuda a liberarme y a avanzar" , ha dicho Sofía mostrando el interior del vestidor de su casa y del cambio por dentro que le está realizando.

La novia de Kiko Jiménez tiene claro que esta acción es liberadora y una nueva confirmación de que Sofía Suescun no quiere volver a lo de antes . "Orden espacial, igual a orden mental. Liberación ", ha repetido por escrito en esta publicación que ha sido muy aplaudida entre sus seguidores.

"Bien hecho y bien descrito", "no cargues con mochilas emocionales que no te pertenecen", "toma tú las riendas de tu vida y ya no las sueltes jamás", han sido algunos de los muchos comentarios que ha recibido, además de otros en donde con un toque de humor le han pedido a la influencer que entre a ordenar sus armarios y vidas.