Adelina Seres ha olvidado por completo a José Sánchez y ha reaparecido con Edu Neira . Los dos exparticipantes de ‘ La isla de las tentaciones ’ han viajado juntos a Lanzarote y hemos podido ver todos los detalles de su escapada a través de sus perfiles oficiales de Instagram.

Por si esto fuera poco, hace tan solo unos días, Yiya, exconcursante de ‘Supervivientes’, publicaba una imagen de los dos juntos en su local y se refería a ellos como “la pareja”. Las reacciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar y fueron muchos los que señalaron que actualmente “están juntos”.

Además, a principios de noviembre, los dos asistieron a la premier del musical ‘Resistiré’ y no dudaron en posar juntos en la alfombra roja, levantando aún más sospechas sobre una posible relación sentimental entre ellos. Con una sonrisa de oreja a oreja, el bombero y la modelo fueron fotografiados en la presentación del citado musical.

Adelina Seres y Edu Neira, la pareja del momento

Aunque Adelina Seres y Edu Neira están siendo bastante discretos, no han dudado en compartir numerosos detalles de su viaje a Lanzarote en sus perfiles de Instagram. Aunque en ninguna de sus publicaciones aparecen juntos, los dos exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ se encuentran en el mismo hotel y en la misma habitación, pues las imágenes que han compartido no dejan lugar a dudas.