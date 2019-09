Alma Cortés, hija de Raquel Bollo, estalla tras las críticas de sus seguidores: "Sé que la intención es hacer daño"

La hija de la colaboradora de 'Sálvame' responde a las críticas

Es por eso que la hija de la colaboradora de 'Sálvame' se ha visto obligada a hacer un alto en sus estudios para contestar a todas las críticas: "A ver, antes de seguir estudiando quería pasarme por aquí para comentar una cosita. Nunca me he parado a entrar en estas polémicas porque no merecen la pena pero me parece tan sucio, de tanta maldad y de ser muy malo...Yo subo un vídeo enseñando el maquillaje que me han enviado para sortear y sois muchas las que me preguntáis qué tal funcionan o cómo sientan a la piel. Por eso, para que os quedéis más tranquilos, hago un vídeo maquillándome con los productos y os comento qué tal", explica Alma Cortés.

"Yo hice un maquillaje de noche porque me da opción a utilizar más productos, no porque yo salga maquillada así todos los días...De hecho, ya habéis visto que a mí me da igual subir una foto con este careto. Hay veces que esos comentarios tan dañinos cansan. A mí, realmente, no me hacen daño porque sé que la intención es esa, hacer daño. Me habéis dicho que llevo tres kilos de maquillaje pero cuando te arreglas para salir de noche tu maquillaje tiene que ser más pronunciado que el de día. Además, que yo me maquillo como me da la gana", ha continuado la hija de Raquel Bollo.