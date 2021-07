Todavía con la muerte de Aless como una gran herida abierta en su corazón, Ana ha recibido otro duro mazazo de la vida: el fallecimiento de su madre . “A mí mi mami me tiene que perdonar muchísimo. Yo no puedo entrar en el dolor de mi madre porque estoy en el de mi hijo , y todos los días le pido perdón porque no puedo”, le ha contado en exclusiva a la revista '¡HOLA!'.

Dejando a un lado las cosas que ahora ve como “superfluas” (sin maquillaje ni aderezos y más natural que nunca), la también presentadora ha detallado cómo está siendo para ella el vivir este complicado proceso junto a su padre. “El verano pasado fue horrible y este, horrible multiplicado por dos, porque aquí estoy, cuidando de mi padre y animándolo y, la verdad, yo no estoy para animar a nadie. Me está costando la vida ”, ha reconocido para la mencionada cabecera.

“Cuando pasó todo yo me acordé de su libro, pero lo tenía en su ordenador y he tardado seis meses en dar con la contraseña. Solo le dio tiempo a escribir tres capítulos , pero mi idea es integrar su libro en algo que pudiera escribir yo”, ha reconocido Ana Obregón, que ha desvelado la última voluntad en la que Álex Lequio trabajaba con toda la ilusión del mundo.

Pero tomar esta determinación no ha sido nada fácil para ella, pues le ha costado un mundo el hecho de reunir las fuerzas suficientes para poder leer las palabras que su hijo había dejado escritas sobre papel. "He tardado seis meses en poder leer lo que él había escrito, porque no me sentía con fuerzas. Lo he leído aquí en Mallorca y es increíble".