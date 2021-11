Ana Rosa reaparece junto a Omar Montes días después de anunciar que padece cáncer

El pasado dos de noviembre, Ana Rosa Quintana sorprendía a sus espectadores al anunciar en su propio programa que padece cáncer . La presentadora explicaba que estará un tiempo alejada de la televisión para enfrentarse a un tratamiento "intenso" que le han pautado los médicos. "Sé que me voy a curar", aseguró delante de las cámaras. A pesar de que reconocía que será "un camino complicado", la presentadora se mostró optimista y con ganas de poner fin a la noticia "más importante y dura" a la que se ha enfrentado.

Desde aquel momento no habíamos vuelto a saber de ella hasta ahora. Ana Rosa Quintana ha reaparecido públicamente junto a Omar Montes por un motivo de "celebración". Este pasado viernes se estrenó 'El Principito' , una docuserie sobre la vida del artista de la que se ha encargado la productora propiedad de la presentadora.

A través de sus redes sociales, Omar Montes publicó una fotografía en la que tiraba de su característico sentido del humor. "Aquí una foto con mi novia. Más guapa y preciosa no la hay en el mundo. Gracias por el currazo. Ya tenéis disponible 'El Principito'", comentaba el artista.

A la salida del restaurante, un montón de medios esperaban esa reaparición. La presentadora y Omar no dudaron en atender a la prensa y hablar del motivo que les había reunido para comer juntos. "Estamos de estreno, ¿eh? Que ya sabéis que hemos estrenado en prime video y va a ser el éxito de la temporada que lo hemos producido nosotros", decía Quintana.

La directora del programa no tuvo problema en contarle a la prensa que se encuentra "estupendamente" y agradecer el cariño que ha recibido en los últimos días tras anunciar que comenzaba una larga lucha contra su enfermedad.

Por su parte, Omar Montes volvía a bromear con la idea de que los paparazzis le habían pillado junto a su novia, tal y como comentaba en su perfil de Instagram: "Por favor, dejadnos nuestro espacio. Nos estamos conociendo, no me hagáis la de siempre que me estropeáis todas las relaciones".