Makoke y Tony Spina, pillados juntos de escapada romántica en Milán

Las fotos hablan por sí solas, la pareja no ha parado de mostrar complicidad entre risas y sensuales gestos de afecto. A Makoke, que no está pasando por su mejor momento mediático, se le ve muy volcada con Tony. Para ella es un chico especial, ya lo dejó claro en 'Lecturas' en la única entrevista que han dado juntos. “Estar con Tony es oxígeno”, aseguraba la malagueña.

Entre los lugares históricos de la ciudad que han visitado no podía faltar la catedral de Milán donde han aprovechado para realizarse un selfie (que no han publicado ninguno de los dos en sus redes y se lo han guardado en la galería de imágenes) de lo más cariñoso. Pero la ruta no sólo ha sido cultural porque Makoke y Tony, que son unos amantes de la moda, no han dudado en irse de compras a la Galería Vittorio Emanuele II.