La sobrinísima quiere estar radiante el día de su boda, por eso, no ha dudado en recurrir a nuevos retoques estéticos para eliminar imperfecciones. Consciente de los destrozos que pueden causar – y que han causado a miles de personas – debido a la mala aplicación del producto o a un uso excesivo del mismo, la exconcursante de 'GH VIP' advertía a su doctora antes de empezar con los pinchazos: "Quiero algo natural, que no se me quite la expresividad de la cara".