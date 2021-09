Andrea Gasca se ha sometido a una rinoplastia. La concursante de ' La última tentación ' es una completa enamorada de la medicina estética y, tan solo seis meses después de su último retoque, ha vuelto a pasar por quirófano modificar el aspecto de su rostro. Feliz y emocionada con el resultado, la influencer no ha tardado en presumir del resultado de su nueva nariz a través de Instagram.

Como no podía ser de otra manera, la influencer ha compartido con sus más de 392.000 seguidores el minuto a minuto de su último retoque estético. Desde el preoperatorio, pasando por su entrada a quirófano, hasta la primera impresión y el resultado de su nueva nariz .

"Ha ido muy bien. Ahora estoy un poco inflamada y con dolor ", ha asegurado la concursante de 'La última tentación', que todavía no está recuperada al cien por cien de su intervención quirúrgica. A pesar de la hinchazón que todavía presenta su rostro, Andrea no ha podido evitar presumir ya de su nuevo rostro .

Un vídeo en el que aparece bailando y sonriendo a cámara y mostrando con mucho orgullo la férula que deja entrever el resultado de su rinoplastia. "Dije que no iba a volver, pero volví a caer en la tentación", señala la ex de Ismael Nicolás, que no ha tardado en mostrarle a sus seguidores cómo ha quedado su nueva nariz.