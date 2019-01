Antonio David habla claro sobre su ex: “Rocío Carrasco me ha querido arruinar la vida”

Por primera vez desde que el pasado 26 de diciembre recibiese la mejor de las noticias, Antonio David ha hablado. El ex de Rocío Carrasco se ha vaciado como nunca para Lecturas en una entrevista desgarradora, cargada de mensajes y pensando con ilusión en su nuevo futuro.

Desde que la justicia le diese la razón, Antonio David se ha mantenido en silencio hasta que ha decidido romperlo al conceder. El malagueño se siente feliz tras haber ganado todas y cada una de sus batallas judiciales, pero eso no quita que esté agotado por todo lo largo y duro que ha sido este proceso.

“Me he sentido estos años atacado, injuriado y calumniado. Han intentado tirar mi nombre por el suelo y antes del juicio ya me habían metido en prisión”. Sin embargo, pese a la insistencia que ha mantenido Rocío Carrasco en cada uno de sus alegatos, la ley no ha visto en Antonio David a un maltratador y ahora el padre de sus hijos respira aliviado, pero este proceso ha dejado en él un poso de lo más amargo.