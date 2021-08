De la noche a la mañana, la también concursante de 'La casa fuerte' se está tomando las cosas con más calma y sosiego. Tanto es así, que ha tomado la determinación de no entrar en más guerras a través de las redes sociales. "Estoy muy callada en Instagram porque he optado que, cada vez que me pase algo, lo voy a hablar públicamente por este canal y no por mis redes", ha asegurado antes de entrar en materia y confirmar lo que ya era un secreto a voces tras las últimas publicación de Jesé en Instagram, donde se había dejado ver cuidando de Nyan.