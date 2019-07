Omar Montes cuenta las secuelas de su infancia y lo que hará con el premio de 'Supervivientes': "Quiero solucionarle la vida a mi hijo"

El ganador de 'Supervivientes 2019' se sincera hablando de sus secuelas y su premio

Omar Montes habla de Isabel Pantoja y Chabelita y estalla contra Asraf

Omar Montes, el flamante ganador de 'Supervivientes', ha concedido una entrevista en exclusiva para 'Lecturas' en la que se ha sincerado hablando de los múltiples temas que rodean su vida. Con la sinceridad que le caracteriza, Omar ha hablado sobre sus secuelas tras el reality, lo que hará con el premio de 200.000€ que ha ganado y su relación con Isabel Pantoja y su hija Chabelita, a la que no ha conseguido olvidar desde que fueron pareja.

Con su humildad, el artista ha conseguido conquistar a toda la audiencia. Al ser preguntado sobre si ha utilizado una estrategia para alzarse con el premio, ha respondo así de claro: "Para seguir una estrategia, uno tiene que ser muy inteligente y yo inteligencia la justa y necesaria".

El ganador del reality de supervivencia ha explicado todo lo que va a hacer con el premio que ha ganado tras su lucha en Honduras, una gran recompensa por su esfuerzo: "Quiero comprar un ático grande y con piscina en Madrid para mi hijo. Lo pondré a su nombre porque me gustaría intentar solucionarle la vida todo lo que pueda. Todo lo que gano siempre es para él, para mi madre y para mi abuela. Yo no quiero nada, me basta con tirar día a día.

Omar Montes ha relatado el acoso que sufrió de pequeño: "Me hacían bullying llamándome gordo y gitano". Pero esto no es todo, el artista ha revelado las secuelas que ha tenido en su vida esta complicada infancia: "Tengo ansiedad. De vez en cuando me dan depresiones. Cuando veo que se meten con alguien, lo recuerdo todo, siento que me está pasando a mí y arremeto contra otra persona".

El ganador de 'Supervivientes', feliz con su cambio físico

Tras adelgazar trece kilos y cien gramos, Omar no puede estar más feliz. Aunque reconoce que ahora se está hartando a comer guarrerías, el de Carabanchel quiere mantener el cambio que ha experimentado en la isla: "En cuanto se me quite el gusanillo empezaré a comer sano e ir al gimnasio y ya está. Estoy muy guapo así delgado, y así me voy a quedar para siempre".

Omar Montes habla de su relación con Isabel Pantoja, Chabelita y Asraf