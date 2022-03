Cristina Medina se emociona sobre el escenario al hablar de su cáncer: "Va a ser un antes y un después, claro"

Durante todos estos meses se ha encontrado con el cariño de la gente. "Mis compañeros y familia me quieren. Nadie me ha dado ninguna sorpresa", pero sobre el escenario se da cuenta de que tiene mucho más cariño y admiración de la que se imaginaría, tal como ve con ovación que se la recibe desde el patio de butacas . Una vez sentada y en torno a esa olla, surge la magia junto a Maui. Mientras Cristina Medina se encarga de cortar el chorizo que aderezará el puchero, la actriz se contagia de los aires de Utrera (como le pasa a su personaje Nines en 'LQSA').

En esa improvisada cocina surge una conversación íntima en la que ambas se sinceran y se dan cuenta de lo que la vida les ha enseñado. Después de tomar decisiones complicadas, pero de las que no se arrepiente, tal como confiesa, Cristina Medina descubre entre fogones que a día de hoy ya no es la misma: "El cáncer ha sido evidentemente un antes y un después", indica emocionada, pero recalca que eso no le ha quitado el hambre de vivir. Todo lo contrario. A la actriz se le ha abierto ahora más el apetito que nunca y no es por lo bien que huela este puchero, sino porque "quiere seguir engordando a base de coleccionar momentos".