Las navidades más difíciles de Kiko e Irene

El enfrentamiento entre Kiko Rivera y su madre continúa. Ni siquiera la Navidad ha apaciguado los ánimos del dj, que continúa adelante con su particular cruzada contra su madre para cumplir la última voluntad de su padre. La situación sigue muy tensa y no parece que pueda resolverse fácilmente en vista del duro mensaje que Kiko ha enviado a la artista a través de sus redes sociales. "Tienes derecho a tomar distancia con las personas que de forma consciente o no te hacen daño...incluso si es tu madre. No se puede luchar contra quien no lucha por tenerte", ha escrito junto a una imagen en la que se intuye la silueta de su madre cogiéndole en brazos siendo apenas un bebé.