Isa Pantoja y Asraf Beno celebran once meses de relación: "Nadie daba un duro por nosotros"

Se conocieron en la casa de Gran Hermano y, poco después de salir del programa, comenzaron su relación. A pesar de las dificultades que han ido encontrado y de los rumores de crisis que siempre han tenido a su alrededor, Isa Pantoja y Asraf Beno celebrar sus primeros once meses juntos. Por este motivo, la pareja ha compartido en Instagram unas bonitas imágenes acompañadas de mensajes en los que demuestran públicamente que están “más enamorados que nunca” .

“11 meses que se me han pasado súper rápido y que, sin duda, volvería a repetir. Nos conocemos en una casa y la vida se encargó de unirnos fuera. Súper feliz y orgullosa de tenerte a mi lado”, escribía la hija de Isabel Pantoja en su cuenta de Instagram. Los amigos de la pareja no han dudado en comentar la publicación y felicitarles por este camino recorrido juntos. “Disfrutarlo mucho”, escribía Violeta Mangriñan. El propio Asraf ha contestado públicamente al post que ha publicado su chica: “Por toda una vida juntos. Te amo ‘habiba’”.

El modelo también ha querido hacer públicos sus sentimientos a través de las redes sociales. Para ello ha rescatado una fotografía de uno de los viajes que hizo la pareja al desierto: “¡11 meses juntos ya! No veas como pasa el tiempo de rápido y más a tu lado. Me acuerde que nadie daba un duro por nosotros y aquí estamos, cada día más felices y más enamorados que nunca. Demostrando con hechos, no solo con palabras. Por todos los momentos vividos y los que nos faltan por vivir, cariño. El amor existe y el mío eres tú. Te amo mi vida”, escribía.