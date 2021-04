Iván Madrazo, irreconocible hace 30 años: "Cuando hice el servicio militar con 18"

"¡No os imagináis la sorpresa que hoy me dieron! Hoy me enviaron una foto de una aventura que yo viví y que me encantó", ha comenzado escribiendo el presentador de 'La noche pirata' y en la que aparece junto a otro compañero en su etapa como reclutas cuando les llamaron a filas para hacer el servicio militar. Una experiencia que él mismo ha contado que vivió en Tenerife y de la que guarda muy buenos recuerdos.