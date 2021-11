Jonathan Pérez se afeita la barba por una buena causa: “Estoy irreconocible”

Hasta llegar a tomar esta decisión tan radical, el exnovio de Yoli se ha concienciado frente al espejo. "Lo que va a ocurrir hoy no ha ocurrido jamás en mi vida", eran sus palabras de preparación para lo que se venía y, de paso, advertía a sus seguidores de que se fijasen bien en su cara porque en unos minutos esta sería totalmente diferente. Y su advertencia no iba en broma.

No es el azar o la necesidad de verse con otro look, el motivo que ha impulsado al exconcursante de 'GH' para quitarse todo el vello facial y dejarnos así sencillamente alucinados. Lo que le ha movido a Jonathan para hacer este cambio radical no es otra cosa que el movimiento Movember por el que va a apostar por el bigote y para ello ha dado antes este otro paso de afeitarse por completo.