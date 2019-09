Jorge Javier destapa su verdadera relación con María Teresa Campos: "Es dura, pero no es Lucifer"

El presentador de 'GH VIP' ha dedicado unas palabras a María Teresa Campos

Jorge Javier Vázquez nos tiene acostumbrados a contar en su blog de 'Lecturas' desde sus amores con futboistas argentinos hasta 'GH VIP' ha contado cómo es su relación con María Teresa Campos y todo lo que piensa el presentador de la periodista andaluza. Lo ha hecho dedicándole unas bonitas palabras a su labor profesional, pero también comentado que, aunque no sea perfecta, es un animal televisivo, que admiraba durante su juventud y con el que tuvo la suerte de trabajar. nos tiene acostumbrados a contar en su blog de 'Lecturas' desde sus amores con futboistas argentinos hasta sus miedos más secretos. Ahora, el presentador deha contado cómo esy todo lo que piensa el presentador de la periodista andaluza. Lo ha hecho dedicándole unas bonitas palabras a su labor profesional, pero también comentado que, aunque no sea perfecta, es un animal televisivo, que admiraba durante su juventud y con el que tuvo la suerte de trabajar.

El perdón de Jorge a Teresa Campos: "Hicimos cosas de las que no me siento orgulloso"

El presentador también ha tenido palabras de perdón hacia la Campos, porque como él bien dice, con ella las ha tenido de todos los colores, pero ha reconocido que en 'Aquí ha tomate' no supieron cortar a tiempo.

"Cuando estaba en ‘Aquí hay tomate’ la cogimos por banda y le dimos cera para aburrir. No supe cortar a tiempo y recuerdo que uno de mis miedos recurrentes que le contaba a mi psicóloga era encontrármela. Dejé de acudir a estrenos en Madrid y paseaba por los aeropuertos con mis radares encendidos. Había trabajado con ella en su corrillo y, en cuanto se fue a la otra cadena, no podemos decir que se abrió la veda, pero sí que hicimos cosas de las que no me siento orgulloso", ha comentado.

La reconciliación del presentador de 'GH VIP' con Teresa

En la reflexión que Jorge ha realizado a 'Lecturas' también ha hablado de que tras unos años en los que no quería ni encontrarse con María Teresa por miedo a la reprimenda de la periodista, gracias a otra periodista, Carmen Rigalt, se reconciliaron: "Nos reconciliamos gracias a Carmen Rigalt, que nos juntó en una cena y acabamos partiéndonos de risa"

Me largué del plató porque ella sabe cómo sacarte de quicio sin que se note

Aunque es verdad que la historia entre Jorge y María Teresa no termina con esa reconciliación porque en directo y en 'Sálvame', hace unos años, volvieron a protagonizar un enfretamiento que el presentador también ha recordado: "Luego, en ‘Sálvame’, nos cabreamos y me largué del plató porque ella sabe cómo sacarte de quicio sin que se note".

Jorge Javier opina de cómo es verdaderamente María Teresa

He trabajado con ella y era dura, pero es que esta no es una profesión de débiles. Pero, vamos, que tampoco era Lucifer. El triunfo cambia no solo a las personas que lo viven, sino que también varía la manera en la que los demás se relacionan con la persona que triunfa. La colocan en un lugar ficticio, alejado de la realidad, y aunque a veces pretendas querer llevar una vida normal, no es fácil.

Es dura, pero no es Lucifer

Para Jorge Javier, María Teresa es una periodista de primera, que ha marcado una página en la historia televisiva de este país y así lo ha comentado: "Teresa Campos es una parte importante de la historia de este país. Quizás para los más jóvenes solo sea la novia de Bigote Arrocet, pero la Campos es un animal televisivo de primer orden. Una profesional que logró despuntar en una época complicada para las mujeres. Una gran periodista con un increíble olfato y un impecable conocimiento del ritmo televisivo".

Teresa Campos es una parte importante de la historia de este país

"Campos no es perfecta y entiendo que ese éxito avasallador que cosechó durante años –no lo olvidemos– la colocó en un lugar difícil. Vivía rodeada de pelotas, pero entiendo que sabía de qué pie cojeaba cada uno", ha explicado el presentador de estrella de Telecinco.

Su relación con la Campos en la actualidad: "Si no fuera tan grande no hablarían de ella"

Y para finalizar sus palabras en 'Lecturas', Jorge ha explicado que la relación con Campos es actualmente buena, que incluso hablan por teléfono y bromean con todo: "Después de hablar un rato, acabamos descojonándonos, como de costumbre. Me olvidé decirle que si no fuera tan grande no hablarían de ella. Lo mismo la llamo el fin de semana para recordárselo. No sé muy bien lo que se está contando de ella, pero da igual: esas cosas aumentan la leyenda"